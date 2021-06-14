الإثنين 14 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

بالصور.. «الدستور» داخل أحد ورش صناعة النباتات الصناعية بالقناطر الخيرية

ورش صناعة النباتات
ورش صناعة النباتات الصناعية

في العديد من شوارع وأسواق مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية تنتشر متاجر النباتات الصناعية، حيث تزهو بألوانها الرائعة وأشكالها المتنوعة، وكأنها تدب فيها روح النباتات الطبيعية، كما يقبل على شرائها الكثير من الزبائن من أماكن مختلفة، فهي حاضرة في معظم المنازل والمكاتب والعيادات، تضيف لمسات من البهجة والجمال.

 

ورش صناعة النباتات الصناعية

«الدستور» توصلت إلى أحد ورش صناعة النباتات الصناعية، ورصدت مراحل إعدادها حتى خروجها إلى الأسواق.

هنا بقرية شلقان التابعة لمركز القناطر الخيرية، داخل أحد ورش صناعة النباتات الصناعية، يجلس "مصطفى" الشاب الثلاثيني منكبًا على أحد الأشجار، وكأنها بين يديه عروس يوم زفافها، فهو يزينها للخروج إلى الأسواق، ولكي تصل إلى مرحلتها الأخيرة تمر بالعديد من المراحل يسردها لنا.

ورش صناعة النباتات الصناعية

يقول "مصطفى"، إن  هناك العديد من الخامات التي تدخل في صناعة النباتات الصناعية، وأهمها ما يعرف "بالفيبر جلاس"، وهي تصنع منها الأحواض و قصاري الزرع، وهي من المواد التي تمتاز بطول عمرها وجودتها العالية، حيث تدخل في صناعة العديد من الأشياء مثل خزانات المياه وألعاب الأطفال وكذلك الأكشاك، فهي تمر بمراحل عديدة أبرزها وضع السيبيداج على البوليستر وتدمج بالألياف الزجاجية ويتم صناعتها بشكل معين لتخرج في النهاية للمنتج حسب الرغبة، كما يتم إجراء عمليات التشطيب والتلوين في النهاية.

ورش صناعة النباتات الصناعية

ويضيف: "يتم صناعة أحجام وأشكال مختلفة حسب متطلبات السوق وأذواق الزبائن، حيث يتم إنتاج المصغرات منها والأحجام الكبيرة، وتدخل في صناعتها الأخشاب وأوراق النباتات الصناعية، وكذلك بعض العشب الجاف".

وأوضح أنه يقدم بعض النصائح والخطوات لمحبي نباتات الزينة والصناعية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للمهتمين بهذا النوع من الأعمال اليدوية ويريد صناعتها منزليًا، وكذلك أيضًا لمن يريد تحسين دخله من المواطنين، وخاصة ربات البيوت حيث أنها حرفة رائعه بإمكانها فتح باب رزق لهم.

النباتات الصناعية الاشجار القناطر الخيرية شلقان ورش صناعة النباتات الصناعية

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