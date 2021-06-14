«الإحصاء» يكشف أهم سلع تراجعت صادراتها خلال مارس 2021

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التى تراجعت صادراتها خلال شهر مارس الماضى رغم ارتفاع القيمة الإجمالية للصادرات المصرية لـ 3.41 مليار دولار مقابل 2.38 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 43.5% خلال عام، والتى تمثلت فى:

بلغت قيمة الصادرات من أسمدة 96.4 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 162 مليون دولار خلال شهر مارس 2020 بنسبة انخفاض قدرها 40.5%.

كما بلغت قيمة الصادرات من فواكه طازجة 27.9 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 97.7 مليون دولار خلال شهر مارس 2020 بنسبة انخفاض قدرها 71.4%.

بينما بلغت قيمة الصادرات من منتجات ألبان 25.9 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 26.3 مليون دولار خلال شهر مارس 2020 بنسبة انخفاض قدرها 1.7%.

وبلغت قيمة الصادرات من برتقال طازج 24.2 مليون دولار خلال مارس 2021 مقابل 87.6 مليون دولار خلال مارس 2020 بنسبة انخفاض قدرها 72.4%.

فيما بلغت قيمة الصادرات من خضر مجمدة أو مبردة 15.5 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 29.8 مليون دولار خلال شهر مارس 2020 بنسبة انخفاض قدرها 48%.

كما بلغت قيمة الصادرات من أثاث 14.8 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 15.9 مليون دولار خلال شهر مارس 2020 بنسبة انخفاض قدرها 6.5%.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 25.2 %.

ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 43.5 %، حيـث بلغت 3.41 مليار دولار خـلال شهر مارس 2021 مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمـة الواردات بنسبة 2.2%، حيث بلغت 6.10 مليار دولار خـلال شهر مارس 2021 مقابل 5.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.