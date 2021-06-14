الإثنين 14 يونيو 2021
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الثقافة

بعد وضع حجر الأساس.. أبرز المعلومات عن مسرح «دولت أبيض» بجامعة القاهرة

مسرح دولت أبيض بجامعة
مسرح دولت أبيض بجامعة القاهرة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تسابق الزمن للانتهاء من إنشاءات مسرح "دولت أبيض" الذى تم وضع حجر الأساس له في مايو 2020 ليصبح منارة لاكتشاف المواهب والمبدعين.

وأضاف "الخشت"، فى بيان صحفي، أن جامعة القاهرة تسعى لفتح مسارات جديدة من الأنشطة لصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم والارتقاء بفكرهم في مواجهة التطرف، وأن المسرح أحد أهم تجليات وثيقة التنوير التى أعلنتها جامعة القاهرة، وأن العمل على إنشاء مسرح "دولت أبيض" بالمدينة الجامعية يسير بخطوات ملموسة بعد أن انتهت الشركات المنفذة من الجزء الأكبر من المرحلة الأولى من تمهيد الأرض وصب الخرسانات والهيكل، وإليكم أبرز 5 معلومات عن مسرح "دولت أبيض":

- مسرح "دولت أبيض" مخطط أن يتم تأسيسه وفقًا لأحدث التقنيات العالمية من حيث التجهيزات الفنية والتكنولوجية ليكون منارة جديدة من منارات جامعة القاهرة تضيء من حولها من خلال العمل على اكتشاف المواهب والمبدعين تدعيمًا لرسالة الفن الراقي ودور المسرح في الإرتقاء بالإنسان وجدانيًا وفكريًا.

- سيحدث نقلة نوعية في النشاط المسرحي بالجامعة في إطار السعي لتكوين جيل جديد من طلاب مسرح الجامعة هو بمثابة هدية لمصر والعالم، فالجامعة لا يقتصر دورها على الجانب التعليمي فحسب ولكنها تسعى إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم.

يذكر أن جامعة القاهرة خلال الـ 4 سنوات الماضية اهتمت بالنشاط المسرحي لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، وهو ما يتجلي في إنشاء مسرح يحمل اسم واحدة ممن شكلوا المسرح العربي "دولت أبيض" في بداياته؛ حيث تسعى الجامعة ليصبح دورها تشكيل معالم حركة المسرح العربي في السنوات المقبلة من خلال إتاحة الفرصة لكل المواهب لتعبر عن نفسها بكل قوة وتقديمها بشكل لائق للمجتمع الفني.

وتبذل جامعة القاهرة جهودًا متواصلة في دعم الأنشطة الإبداعية للطلاب جعلت ساحتها خالية من أي فكر متطرف، ولم تترك فراغًا تنمو فيه أية أفكار لا تسعى لخدمة الوطن وبنائه، كما أن الفنون الراقية التي ترعاها جامعة القاهرة تتفاعل مع عقلية الشباب بما يمكنه من ترقية ذوقه وفكره، ليصبح قادرًا بوعي على مواجهة أي فكر متطرف والمساهمة بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذي بدوره يساهم في النهوض بالمجتمع ككل.

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة مسرح دولت أبيض وثيقة التنوير اكتشاف المواهب والمبدعين النشاط المسرحي

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