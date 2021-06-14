النساء الأكثر ترددا.. استطلاع للرأى يكشف نسب المشاركة فى الانتخابات الإيرانية

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز الاستطلاع الطلابي الإيراني المعروف بـ"إيسبا"، الأحد، عن تزايد تقديرات نسب المقاطعة والعزوف والتردد عن المشاركة النسائية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وخلص التقرير، إلى إن النساء أكثر تردداً من الرجال بشأن المشاركة بالانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن "النساء الريفيات أكثر من اللواتي يسكن في مراكز المدن تردداً بشأن هذه الانتخابات".

ووثق المركز استطلاعه بمشاركة 5121 شخصاً من عموم المدن الإيرانية وتم هذا الاستطلاع على مدى يومي الأربعاء والخميس الماضيين، مبيناً أن "هذا الاستطلاع تم عبر الهاتف وشمل طبقات مختلفة من المجتمع الإيراني".

وأوضح الاستطلاع أن من بين هذا العدد من المشاركين بالاستطلاع فإن 13.6% من المشاركين أكدوا أنهم مترددون بشأن المشاركة.

وأشار إلى أن "النساء أكثر عزوفاً عن المشاركة في الانتخابات من الرجال، وأن 14.5٪ من النساء و12.7٪ من الرجال لم يقرروا بعد المشاركة"، مضيفاً إن "نتائج الاستطلاع تظهر المترددين بالمشاركة من الناخبين في المناطق الريفية هم أكثر من سكان مراكز المحافظات".

وبحسب النتائج، فإن أكبر عدد من المترددين بنسبة 15.3٪ مخصص لسكان الريف، فيما كان عدد المترددين بمراكز المحافظات 12.7٪، مؤكداً أن "العاطلين عن العمل هم الأكثر عزوفاً عن المشاركة".

وتأتي نتائج الاستطلاع هذه وغيرها، مع قيام ثلاثة من المرجعيات الشيعية الموالية للنظام بإصدار فتاوى توجب المشاركة بالانتخابات وتحرم مقاطعتها، فيما أعتبر المرشد علي خامنئي أن المشاركة فيها واجب عيني.

ويحق لقرابة 29 مليون امرأة المشاركة بالانتخابات الرئاسية من أصل 59 مليون مقترعا، وفق إحصائيات أعلنت عنها وزارة الداخلية الجهة المشرفة على الانتخابات الإيرانية.

ويتنافس في هذه الانتخابات 7 مرشحين 5 منهم من التيار الأصولي المحافظ هم؛ إبراهيم رئيسي وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وقاضي زاده هاشمي، بالإضافة لمرشحين آخرين عبد الناصر همتي (سياسي معتدل)، والمرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده.