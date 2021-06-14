«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بأحد معامل التحاليل الطبية بأسيوط

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بأحد معامل التحاليل الطبية بأسيوط، براتب يحدد بحسب المقابلة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالمعمل، دكتورة إكلينيكي باثولوجي، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلة على بكالوريوس طب.

كما يطلب المعمل، مندوبين تسويق، وذلك من الجنسين، وأيضا سكرتيرة، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة لديها خبرة.

كما يحتاج المعمل، مندوبين سحب عينات منزلي، وذلك من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة.

ويشترط في المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، أن يكون حاصل على مؤهل عالي، أو متوسط.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على رقم مديرية القوى العاملة بأسيوط على 0882339244، أو التوجه لمقر المعمل في شارع يسري راغب، برج جيبكو، أمام عصير العربي، الدور الرابع، أسيوط.

ويأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.



وتتوافر بتلك النشرة، نحو 2750 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن.