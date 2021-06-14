الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 450 طن مخلفات في حملة نظافة بقيادة رئيس مدينة العدوة بالمنيا

مخلفات في حملة نظافة
مخلفات في حملة نظافة

قاد اليوم اللواء محمد محمود عزت رئيس مركز ومدينة العدوة شمال محافظة المنيا حملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة ومخلفات المباني ونواتج تطهير الترع والمصارف لخارج الكتلة السكنية تم خلالها رفع 450 طن مخلفات.

كان اللواء محمد محمود عزت رئيس مركز ومدينة العدوة يرافقه أحمد خلف نائب رئيس المركز وعاكف عبد السلام مدير التفتيش الإداري ورؤساء قري الشيخ مسعود وبني عامر ومدير الحملة الميكانيكية ومعدات الوحدة المحلية قد قاد حملة نظافة مكبرة تم خلالها رفع 450 طن  مخلفات مباني وقمامة ونواتج تطهير مصرف ساقولا خارج الكتلة السكنية بطريق كفر المغربي بجوار كوبري قرية كفر عبد الخالق البحري.

وأكد رئيس المركز على ضرورة العمل اليومي في مجال النظافة ورفع المخلفات والقمامة ومخلفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بإلقاء القمامة ومخلفات الهدم والمباني على الطرق أو الشوارع العامة، وذلك للحفاظ على نظافة الشوارع لتيسير حركة سير المواطنين ومرور السيارات للحد من وقوع الحوادث ولتوفير بيئة صحية جيدة للمواطنين خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 و للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وشوارعها.

وأوضح رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وبالتوازي مع حملات الإرتقاء بمنظومة الإنارة وصيانة وإصلاح وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات ولمبات الليد ورفع الإشغالات والتعديات ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء ومنها مواعيد غلق الورش والمقاهي والكافيهات والحدائق والمتنزهات مشيرا إلي أن الوحدة المحلية تنظم حملات بصفة دورية على وسائل المواصلات العامة ومواقف سيارات الأجرة لمتابعة الالتزام بارتداء الكمامة بجانب أعمال الرش والتطهير والتعقيم.

مخلفات في حملة نظافة
مخلفات في حملة نظافة
مخلفات في حملة نظافة
مخلفات في حملة نظافة
مخلفات في حملة نظافة
مخلفات في حملة نظافة
مخلفات في حملة نظافة
مخلفات في حملة نظافة
مخلفات في حملة نظافة
مخلفات في حملة نظافة
مخلفات في حملة نظافة
مخلفات في حملة نظافة
رفع مخلفات المنيا مركز العدوة اللواء محمد محمود عزت حملة نظافة

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