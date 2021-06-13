تدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة فى الوادي الجديد بـ29.6 مليون جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 82.9 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الأمن والأطفاء والمرور بمحافظ الوادى الجديد، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.



وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الوادى الجديد شملت أيضًا مشروعات تحسين البيئة بتكلفة 52.5 مليون جنيه، رصف طرق محلية بتكلفة 49.8 مليون جنيه، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة بتكلفة 29.6 مليون جنيه، وتدعيم إحتياجات الوحدات المحلية بتكلفة 16 مليون جنيه.



وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن محافظة الوادى الجديد تضم 124 قرية، ويبلغ إجمالى أطوال شبكات الطرق 3727 كم منها 1584 كم أطوال شبكة الطرق المرصوفة بمديريات الطرق، بنسبة 42.5% لإجمالى شبكة طرق المحافظة، تمثل 0.8% من إجمالى شبكة طرق محافظات الجمهورية.



يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الوادى الجديد يصل إلى 153 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 5,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 21% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,5% من الاستثمارات العامة الموزعة.



وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 20/2021 ، تم توجيه استثمارات بقيمة 1,5مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 25,5%، ويخص قطاع البترول استثمارات بقيمة 1,7 مليار جنيه بنسبة 29,3%، ويخص قطاع الكهرباء 1,4 مليار جنيه بنسبة 23,8%، إلى جانب توجيه 366,5 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 6,4%، علاوة على توجيه 276 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 4,8%، ، بالإضافة إلى توجيه 593,4 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 10%.



جدير بالذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.