الخرطوم: السيسي قدم الدعم السياسي والمعنوي للسودان على المستوى العالمي

قال عبدالهادي إبراهيم، وزير الاستثمار السوداني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم كل الدعم السياسي والمعنوي للسودان على المستوى العالمي ومع مختلف مؤسسات التمويل الدولية، مشيرا إلى أن مصر داعم دائم للخرطوم في مختلف القضايا والمحافل الدولية والإقليمية.

وأضاف إبراهيم في مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الأول لهيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بمدينة شرم الشيخ، اليوم أن السودان تتلقى مساندة قوية من مصر من بينها المشاركة في إدماج السودان في المجتمع الدولي والاستفادة من فرص التمويل المختلفة بما يدعم جهود السودان في التطوير والتنمية إلى جانب الاستفادة من الخبرات المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي والتي حققت مصر فيها نجاحا كبيرا، وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.

وأشار وزير الاستثمار السوداني إلى أن الرئيس السيسي قدم دعما واضحا للسودان في مؤتمر باريس من خلال خطاب قوى، كما ساند السودان لدى مؤسسات التمويل الدولية بما يسمح بحصوله على إعفاء من ديونها وفقا لبرنامج هيبيت لإعفاء الدول المثقلة بالديون بسبب جائحة كورونا إلى جانب الدعم في قطاع الكهرباء والمد الشبكي.

وأوضح إبراهيم أن السودان يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية والموارد الطبيعية والبشرية وتوجد مجالات للتعاون بين مصر والسودان من بينها قطاع الطاقة والتعدين والزراعة والثروة الحيوانية و النقل والبنية التحتية والتحول الرقمي والتكنولوجي.

وكشف وزير الاستثمار عن توقيع مذكرة التفاهم أمس مع مصر على هامش المنتدى تؤسس طريقا واضحا للتعاون الاستثماري والعمل المشترك والتدريب وتبادل الخبرات.

وأضاف: "يجب ان نعمل على تحقيق التكامل على أسس استراتيجية قوية وليس بشكل آني مؤقت لتأمين الحياة الكريمة لشعوب البلدين وشعوب القارة الافريقية".

وشدد الوزير السوداني على أن مصر والسودان يجمعهم الحرص على التوصل لإتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة.