بتشكيلها الجديد.. عقد أول اجتماع للجنة الإدارة المحلية بـ«التنسيقية» (صور)

عقدت لجنة الإدارة المحلية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعها الأول لشهر يونيو، بتشكيلها الجديد، حيث قام أمين سر اللجنة بالترحيب بالأعضاء الجدد وعرض خطة اللجنة، متضمنةً ما تم الانتهاء منه وأهداف اللجنة المستقبلية.

كما جرى تقسيم المهام الداخلية على أعضاء اللجنة حسب تخصصات كوادر اللجنة، وتمت مناقشة الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية خاصةً المتعلقة بالتنمية المحلية والمحليات بشكل عام، وما دار في لقاء اللجنة الأخير مع وزير التنمية المحلية، بالإضافة لبحث نتائج اللقاء وما توصل إليه الاجتماع.

وحضر الاجتماع من النواب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائبة إيمان الألفي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وعلى هامش الاجتماع، احتفل أعضاء اللجنة بمرور ثلاث سنوات على ميلاد كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبر جميع الأعضاء عن سعادتهم بانتمائهم للتنسيقية، كما وعدوا ببذل كافة الجهود في سبيل استمرار نجاح الكيان العظيم.

وأطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "3 سنوات من الحلم" يرصد مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين، وكيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقما فى معادلة صنع القرار فى مصر، وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن.

ونشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، وذلك بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "احنا كيان مفهوم جديد..شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشى فى الوريد".

ونظمت التنسيقية صالونها السياسى مساء أمس السبت بعنوان: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء" وتتضمن مناقشات الصالون الذى يديره الإعلامى أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة إلى التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب.

لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية

لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية

لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية

لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية

لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية

لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية