قصر ثقافة شبين الكوم يحتفل بالعيد القومي لمحافظة المنوفية

احتفل قصر ثقافة شبين الكوم فى ليلية فنية رائعة بحضور كبار الفنانين التشكيليين، أمس الأحد، بالعيد القومى للمحافظة، تألقت فيها كوكبة من كبار فنانى المنوفية بين أروقة بيت المبدعين، وذلك فى معرض الفن.

شارك فى الاحتفالية كل من شيخ الفنانين التشكيليين بالمنوفية مصطفى بط ، وبمشاركة مهندس عبد الرحمن لاشين، والدكتور شوقى الدسوقى، والدكتور إيهاب فاضل، والفنان عبد الفتاح حبيب، وفنان البرديات سعيد العايدى، وكبير الخطاطين الفنان حلمى جاد، والفنان يحى ضيف ورسام الكاريكاتير الكبير الفنان حسن الجعارة، والفنانة الموهوبة حسناء نوية، والفنانة المبدعة حنان بسيوني، والفنانة الموهوبة سارة سالم، والمبدع عماد حمدى نور، والفنانة المبدعة شيماء أبو شادى، والفنانة الكبيرة بثينة الدرديري.

محافظة المنُوفيّة هي محافظة مصرية تقع شمال العاصمة القاهرة في جنوب دلتا النيل، وعاصمتها هي مدينة شبين الكوم، وأكبر مدنها مدينة السادات المستقطعة من محافظة البحيرة عام 1991 (منذ 30 سنة). بلغ عدد سكانها 3,270,404 نسمة حسب الإحصاء الرسمي لسنة 2006، ومساحتها 2,543.03 كم². وينحصر حوالي نصف مساحة المحافظة فيما بين فرعي نهر النيل دمياط ورشيد، بينما النصف الآخر يمتد كظهير صحراوي غرب فرع رشيد ليضم مركز السادات أكبر مراكز المحافظة. وتتألف المنوفية بشكلٍ عام من 9 مراكز إدارية تضم 10 مدن هي: شبين الكوم ومنوف ومدينة السادات وسرس الليان وأشمون والباجور وقويسنا وبركة السبع وتلا والشهداء.

تعد جامعة المنوفية أحد أهم المؤسسات التعليمية بالمحافظة، وقد أنشأت بقرار جمهوري عام 1976. وهناك جامعة أخرى بمدينة السادات أسست بموجب القرار الجمهوري لسنة 2013 باسم جامعة مدينة السادات، بعد أن كانت فرعاً لجامعة المنوفية، بالإضافة إلى جامعة الدلتا التكنولوجية.

النشاط الاقتصادي الرئيسي لسكان المحافظة هو الزراعة، لأن أراضي المنوفية القديمة فيما بين فرعي النيل تتميز بخصوبة التربة ووفرة مياه الري بشكلٍ دائم من نهر النيل، كذلك الزراعة موجودة بصحراء مركز السادات عن طريق استصلاح الأراضي. وتوجد بالمحافظة كافة أنواع المحاصيل النقدية والخضر والفاكهة. كذلك يساهم النشاط الصناعي بقوة بجانب النشاط الزراعي، خصوصاً بعد ضم مدينة السادات للمحافظة التي تعد من أكبر المدن الصناعية في مصر، كذلك توجد مناطق صناعية أخرى بمدينة قويسنا بجانب صناعات خفيفة بمدينة شبين الكوم