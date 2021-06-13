تجديد حبس مدير الميناء الجاف ببورسعيد بتهمة التزوير والاختلاس

أمرت النيابة العامة بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، بتجديد حبس "تامر محمد عزام" مدير الميناء الجاف، خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات، وذلك للمرة الثانية، بعدما وجهت له النيابة تهمة تزوير إيصالات السداد، بالإضافة إلى الاختلاس.

وكانت النيابة العامة بمحافظة بورسعيد، أمرت قبل أيام بحبس "تامر محمد عزام- 41 عاما" أربعة أيام ثم خمسة عشر يوماً، وذلك احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامه باختلاس مبلغ خمسة ملايين جنيه، أثناء عمله مديراً للميناء الجاف لتداول الحاويات بجنوب بورسعيد، وذلك في المحضر رقم 925 إداري الشرق لسنة 2021.

وكان إبراهيم جودة، مالك الميناء الجاف جنوب بورسعيد، تقدم بلاغا يتهم فيه “تامر عزام” باختلاس مبالغ مالية تجاوزت خمسة ملايين جنيه، وقيامه بالاتفاق مع بعض شركات تخزين الحاويات بالميناء على تحويل رسوم التخزين على حسابه الشخصي.

وتمكن رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد، من ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وفي شأن آخر في إطار الخطة الشاملة لتطوير طرق ومحاور حي الزهور، أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة شارع محمد سرحان بحي الزهور، وبالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، لافتا أنه سيتم تطوير الطرق بحي الزهور لتماثل الشوارع التي تم تطويرها بحي الضواحي، والتي بدأت بتطوير ورفع الكفاءة شارع محمد سرحان أمام المقابر الجديدة بحي الزهور.

وأوضح المحافظ، أن حي الزهور سيشهد الأيام المقبلة خطة رصف وتطوير عالية الكفاءة بمختلف الطرق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية، وتشهد أيضا أعمال التطوير تخطيط الشوارع وزيادة معدلات الإضاءة بالشوارع والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والزراعية، وإنشاء بالوعات للأمطار، لافتا إلى أن بورسعيد تحقق حاليا نقلة نوعية في مجال تطوير الطرق توازيا مع تطوير المشروعات في العديد من المجالات.

وأكد محافظ بورسعيد، أن بورسعيد تشهد خطوات ثابتة نحو الارتقاء بجميع المجالات المقدمة للمواطنين، لتحقيق سبل الراحة ومعيشة أفضل للمواطن من منطلق أهداف التنمية التي استهدفتها الدولة على أرض بورسعيد.