الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة بنى سويف تتسلم سيارة المركز التكنولوجى المتنقل

السيارة
السيارة

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ بمتابعة استقبال سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، والتي وصلت أمام ديوان عام المحافظة ضمن المرحلة الأولى تفعيلاً للبروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ويستهدف توفير سيارات متنقلة لخدمات المحليات بالمحافظات.

وأوضح نائب المحافظ أن المركز المتنقل يقدم العديد من خدمات المحليات التي تقدمها المراكز التكنولوجية بمقار الوحدات المحلية، حيث تم تجهيز المركز المتنقل بكافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية، من أجهزة حاسب آلي وطابعات متعددة الأغراض وخدمة إنترنت بجانب مقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين، والتي تعتبر إضافة كبيرة للمحافظة، وتيسيرا على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية تسهيلاً وتيسيراً لدورات العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت داليا فيض المشرف على المراكز التكنولوجية أنه يجرى حاليا إعداد خطة متكاملة لتوجيه المركز التكنولوجي المتنقل إلى المناطق التي تتميز بالكثافة السكانية العالية والبعيدة عن المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، وسيتم الإعلان عن التوقيتات ببرامج زمنية محددة، لتقديم الخدمات للمواطنين بمحال إقامتهم، وتخفيف الضغط على المراكز الثابتة.

حيث سيقوم على إدارة العمل بالمركز المتنقل كوارد بشرية تم تدريبها لتقديم تلك الخدمات، والتي تزيد علي 100 خدمة جماهيرية متنوعة، مثل تراخيص المحلات والإشغالات وتراخيص البناء والإحلال والتجديد والتراخيص الخاصة بالإيرادات وأملاك الدولة وتراخيص الإعلانات وغيرها من الخدمات.

وفى سياق منفصل تلقى الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف تقريرا بشأن مجهودات قطاع التموين خلال شهر مايو الماضي، وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا المجال.

بني سويف سيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التنمية الاقتصادية التحول الرقمي المركز التكنولوجي خدمات المحليات

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