عمرو درويش: «تنسيقية الأحزاب» أصبحت منصة حوارية تهدف لتنمية الحياة السياسية

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أصبحت منصة حوارية ومبادرة شبابية تهدف لتنمية الحياة السياسية، وخلق جيل من الشباب يكون مؤهلا وقادراً على تحمل المسئولية الوطنية.

وأضاف درويش: "استطاعت التنسيقية منذ نشأتها أن تحجز لنفسها مكاناً مؤثرا في الحياة السياسية المصرية حيث نفتخر بوجود كوادرها في العديد من المواقع التنفيذية والمجالس النيابية والمؤسسات الإعلامية والصحفية".

وتابع: "تمكنت التنسيقية من السير بخطوات ثابتة نحو هدف وشعار واضح، وهو تحقيق سياسة بمفهوم جديد، ومن أجل ذلك عمل شبابها على قدم وساق من أجل تنمية حقيقية للحياة السياسية والاصطفاف خلف الوطن".

وأكمل: “لم تقف التنسيقية عند هذا الحد، كما تمكنت التنسيقية من تأهيل جيل جديد سيكون امتداداً قويا في المستقبل القريب ليستكمل مسيرة العطاء التي بدأها جيل المؤسسين، ولم يكن بزوغ شمس التنسيقية مفروشاً بالورود، بل حمل مزيداً من الجهود الحثيثة ومواصلة العمل على مدار الساعة حتى يستطيع هذا الكيان أن يقف على أقدام راسخة وأرض صلبة".

واختتم: “لقد كان التحدي هو تمكين التنسيقية من الظهور والنجاح، وسيكون التحدى الأكبر هو مواصلة هذه المسيرة من أجل مصر".

وأطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "3 سنوات من الحلم"، يرصد مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين، وكيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقمًا فى معادلة صنع القرار فى مصر، وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن.

ونشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، وذلك بمناسبة مرور 3 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "إحنا كيان مفهوم جديد.. شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشى فى الوريد".