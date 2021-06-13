الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 40 طنًا بسلة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

حملة تموينبة
حملة تموينبة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية بصفة دورية لمراقبة ومتابعة الأسواق والمحلات وأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع ومطابقتها للمواصفات ولضبط قضايا الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر لردع المخالفين  والحفاظ على صحة المواطنين.

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالبحيرة برئاسة العقيد وجدي الصيرفي بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة ومفاجئة استهدفت أحد مصانع شركات الصناعات الغذائية بدائرة مركز دمنهور، وذلك ورود معلومات وتحريات للإدارة تفيد بقيام المدير المسئول عن المصنع بحيازة كميات من كراتين البسلة المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وقيامه بتدويرها وإعادة تعبئتها في عبوات جديده بتواريخ إنتاج وصلاحية جديدة لإعادة طرحها بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة معرضا صحة وحياة المواطنين للخطر.

وأسفرت الحملة عن ضبط (2700) كرتونه زنة الكرتونة 15 كيلو بإجمالي كمية 40 طنا و 500 كيلو بسلة مجمدة.

وتم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وفى ذات السياق تم ضبط 8 أطنان أرز مخالف، و١١٠٠ عبوة ايس كريم مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك بالبحيرة حيث أسفرت تلك الحملة عن ضبط بدال تمويني لقيامه بتجميع سلع تموينية مدعمة دون وجه حق بمبلغ مالي ٢٣٥١٧.٥٥ جنيه وقيامه بالضرب الوهمي لسلع تموينية لا يقابلها رصيد رسمي لها بمبلغ ١٢٧ جنيها، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم.

كما تمكنت الحملة من ضبط ٧.٨٠٠ طن أرز مجهول المصدر ومخالف للقانون لتعبئته في شكائر مخالفة وعدم تدوين السعر علي العبوات بالمخالفة للقانون.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وجار تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مباحث التموين وجدي محافظ البحيرة التجارة الداخلية اللواء هشام آمنة

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