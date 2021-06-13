رئيس مدينة المنيا يقود حملة لإعادة فتح شارع مغلق منذ 10 سنوات

قاد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا اليوم حملة لفتح أحد الشوارع المغلقة منذ 10 سنوات بمنطقة أرض المولد بأبو هلال بحي جنوب المنيا، وتم إزالة عدد من الإشغالات الموجودة بالشارع لأحد المواطنين متسببا في إغلاقه لسنوات، فضلا عن وجود أشجار (تم قصها وإزالتها) لإعاقتها الحركة والمرور بالشارع وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين لما يمثله فتح الشارع من أهمية في تسهيل الحركة نظرا لكونه شارع محوري بالمنطقة.

وبدوره، وجه رئيس المدينة بإعداد مقترح لتطوير الشارع وإدراجه في الخطط المستقبلية لأعمال البلاط في إطار الخطط الموضوعة لتجميل وتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة التيسير علي المواطنين والاستماع لشكاويهم والعمل علي حلها بجانب الاهتمام بنظافة الشوارع لتوفير بيئة صحية جيدة خالية من المراض والأوبئة بجانب الحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وأكد رئيس المدينة أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين وأنه مع فريق العمل لا يدخر جهداً في حلها، مؤكداً الاستجابة لشكاوى المواطنين التي يتم تلقيها على مدار اليوم، وذلك في إطار سعى الوحدة المحلية للتواصل الدائم مع مواطنيها بنطاق المركز والمدينة وحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم.

وقال ايمن حسانين رئيس حي جنوب المدينة مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة من الحي حيث يتم تنظيم حملات بصفة دورية لرفع الإشغالات بجانب حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من شوارع الحي بجانب متابعة الالتزام بتطبيق القرارات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء من حيث الالتزام بارتداء الكمامة او مواعيد الغلق المقررة للورش والمقاهي والكافيهات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، خاصة بحي جنوب.

حملة لشارع مغلق منذ 10 سنوات

حملة لشارع مغلق منذ 10 سنوات

حملة لشارع مغلق منذ 10 سنوات

حملة لشارع مغلق منذ 10 سنوات

حملة لشارع مغلق منذ 10 سنوات

حملة لشارع مغلق منذ 10 سنوات