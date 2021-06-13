الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بحثا قضايا المنطقة.. نفتالي بينيت يتصل بجو بايدن ويعتبره «صديق عظيم لإسرائيل»

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

أجرى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، مساء اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وتعهد بتكريس التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

 

واتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاتصال على التشاور عن كثب بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن والملفات الإقليمية بما في ذلك إيران وخاصة الملف النووي الإيراني.

 

وأكد بايدن لرئيس الاحتلال الجديد عزم إدارته العمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لدفع السلام والأمن بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

 

من جانبه وصف نفتالي بينيت، الرئيس الأمريكي بأنه "صديق عظيم لإسرائيل".

 

وحرص بايدن، على تهنئة نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا"، بتوليه منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

 

ويعد الرئيس الأمريكي بايدن هو أول من هنأ بينيت على تولية رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، معربا عن تطلعه للعمل معه، بينما لم يوجه أي كلمة لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الإسرائيلية الحالي. 

 

الكنيست يمنح بينيت الثقة ويطيح بنتنياهو

وكان الكنيست الإسرائيلي صوّت، اليوم الأحد، على  منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت زعيم حزب يمينا الإسرائيلي خلفا لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي أعلن عن رفضه للحكومة الجديدة والعمل على إسقاطها معتبرا أنها أسوأ حكومة في تاريخ اسرائيل.

 

وحصلت حكومة نفتالي بينيت الجديدة على تأييد 60 صوتا ومعارضة 59 صوتا، لتنجح في نيل الثقة بفارق صوت واحد فقط، وسط توقعات بحدوث خلافات وسط الحكومة الجديدة لعدم وجود تجانس كبير بين الأحزاب المنضوية تحتها.

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