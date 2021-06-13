محافظ مطروح يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في الفنادق والمعسكرات

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار أعمال اللجنة المشكلة للمرور على الفنادق والمعسكرات لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للتشغيل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وضمت اللجنة كلا من إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة ومديرية الشئون الصحية ومجلس مدينة مطروح ومديرية القوى العاملة من خلال السلامة والصحة المهنية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية وخاصة أعمال التطهير والتعقيم والتباعد مع تقليل الإعداد والتجمعات.

وكانت نظمت لجنة المرور على الفنادق والمحال التجارية بمحافظة مطروح برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والقوى العاملة ومباحث التموين حملة على عدد من المطاعم والمحلات بمدينة مرسى مطروح.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف أعمال التفتيش والمرور على المطاعم والمحلات التجارية والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية حفاظا على صحة المواطنين.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٤ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفات نظافة وعدم وجود شهادات صحية وتوجيه عدد ١٠ إنذارات بالغلق متنوعة ما بين مخالفة "سلامة وصحة مهنية، حماية مدنية، عقود وتراخيص مزاولة نشاط" بالإضافة إلى إعدام معدات طهى غير صالحة ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمواصلة حملات المرور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وواصلت لجنة التفتيش والمرور على الفنادق والمحال التجارية بمحافظة مطروح، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف وبمشاركة ممثلي عن مديريات التموين والصحة والطب البيطري والقوى العاملة ومباحث التموين حملاتها على عدد من المطاعم والمحلات بمدينة مرسى مطروح حيث أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر ، و10 إنذارات لمخالفات متنوعة بالإضافة إلى إعدام 41 كيلو مواد غذائية متنوعه غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حملة مكبرة للمرور علي المعسكرات والفنادق بمطروح

حملة مكبرة للمرور علي المعسكرات والفنادق بمطروح

حملة مكبرة للمرور علي المعسكرات والفنادق بمطروح

حملة مكبرة للمرور علي المعسكرات والفنادق بمطروح

حملة مكبرة للمرور علي المعسكرات والفنادق بمطروح