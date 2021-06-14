بعد حظر «تربية طنطا» كتاب يُمجد «البنا وقطب».. كتب جامعية روجت للإخوان

أثار الكاتب الدكتور خالد منتصر جدلاً واسعاً عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" عندما قام بمشاركة متابعيه صورة من كتاب «تدريس اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين بين النظرية والتطبيق»، يُدرس في كلية التربية وضع حسن البنا وسيد قطب ضمن الأبطال والزعماء، مطالبا باتخاذ إجراء والرد لماذا يمجد قطب والبنا في المناهج؛ فى وقت تحاول فيه الدولة القضاء على الأفكار المتطرفة وتجديد الخطاب الديني.

_ جامعة طنطا تحظر كتاب “تدريس اللغة العربية" وتحيل مؤلفيه للتحقيق

من جانبها؛ أصدرت الجامعة بياناً أكدت فيه حظر الكتاب، وإحالة مؤلفيه للتحقيق تطبيقًا لنص المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسماع رئيس الجامعة لأقوالهم، وعليه يجري اتخاذ القرار، إما بالإحالة لمجلس تأديب، أو الاكتفاء بتوقيع عقوبة في إطار المادة 112.

الملفت للإنتباه هو أنه لا يكاد أن يمر عاما دراسياً؛ وتثار مثل هذا النوع من القضايا المرتبطة بالكتاب الجامعي الذى يدرس في جامعاتنا المصرية والذى أما أن يضع بعض رموز الفكر المتطرف فى مصاف القادة، او الإشادة بجماعة الإخوان الإرهابية، أو وصف سيد قطب بالشهيد؛ وتنشر فكرة الحاكمية، وهو ما نرصده فى سياق التقرير التالي:

_ 2018 : حذف موضوعات من كتاب "وسائل الدعوة الإسلامية"

أثار الباحث المصري محمد أبو العيون عبر حسابه بموقع "فيس بوك" جدلاً واسعاً فى هذا العام وتحديداً في 18 نوفمبر بعد إعلانه تدريس جامعة الأزهر عدد من الكتب للطلاب تروج لجماعة الإخوان الإرهابية؛ وهو ما جعل جامعة الأزهر اضطرت لإرسال منشور إلى جميع الكليات بحذف الكثير من موضوعات كتاب "وسائل الدعوة الإسلامية" المقرر على الفرقة الثالثة شعبة الدعوة بكليات أصول الدين لمؤلفه الدكتورعبدالرحمن جيرة، والذي نقل الكثير من كتب سيد قطب التي تتناقض مع الفكر الوسطي للأزهر الشريف.

_2019 : كتاب "النظم الإسلامية" يثير الجدل في الأزهر

على الرغم من إعلان الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر خلال مؤتمر صحفي، عن اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير مناهج الأزهر، بما يخدم رسالة الأزهر الشريف، ومواكبة التطور العلمي في شتى المناهج، إلا أننا تفاجئنا وقتها بكتاب مقررعلى الفرقة الأولى بكليات أصول الدين والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر تحت عنوان "النظم الإسلامية "، والذي نقل الكثير من كتب سيد قطب، والمعلوم عنه أنه المرجعية الفكرية لجماعة الإخوان الإرهابية.

جامعة طنطا تحظر كتاب “تدريس اللغة العربية"

جامعة طنطا تحظر كتاب “تدريس اللغة العربية"

جامعة طنطا تحظر كتاب “تدريس اللغة العربية"

جامعة طنطا تحظر كتاب “تدريس اللغة العربية"