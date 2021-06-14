الإثنين 14 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

«حياة كريمة» تواصل أعمالها فى محافظة سوهاج

حياة كريمة تواصل
حياة كريمة تواصل أعمالها فى محافظة سوهاج

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، أنها تتابع آخر المشروعات التي تتم بمحافظة سوهاج، حيث يتم استكمال إنشاء مدرسة نجوع الرياينة الثانوية العامة بواقع 21 فصلًا، بجانب إنشاء جناح بمدرسة الحاجر الابتدائية الجديدة بواقع 12 فصلًا.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، أجرى زيارة ميدانية لمركز البلينا، ورافقه هشام الحداد، ممثل المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة، وشريف أبو سحلي، مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة، وسلام علي شورى عضو البرنامج الرئاسي للتنفيذين، حيث تم تفقد  معبد أبيدوس بقرية العرابة المدفونة؛ من أجل الوقوف على أهم المشكلات وإمكانية إعادة ترميمه، وذلك حتى يتماشى مع التطورات التي سوف تحدث بالقرى.

كما تمت زيارة المدرسة الإعدادية المشتركة ببرخيل، حيث انتهت أعمال البناء وتم تسليم المبنى، وتضم المدرسة 24 فصل دراسي على مساحة 3150 م، إلى جانب مجمع الخدمات بمجلس قري برديس الذي يضم مجمع الخدمات من مركز تكتولوجي المتطور، ومكتب بريد، وشهر عقاري، ووحدة محلية، وتضامن إجتماعي، وسجل مدني، ومجلس محلي، ومكتب تموين.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري، والذي يهدف إلى تغيير شامل ومتكامل التفاصيل، وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى، ويستهدف المشروع تطوير كافة القرى  في 26 محافظة بعد استبعاد القاهرة لخلوها من القرى، ويستفيد منها نحو 18 مليون مواطن.

ووجه الرئيس السيسي أيضًا، بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا بقرى الريف المصري.

كما وجه الرئيس بتوفير كافة الموارد والمعدات والآلات وأطقم العمالة من كافة التخصصات لصالح المشروع، وكذلك توفير كافة المستلزمات المطلوبة في أعمال المشروع في مختلف محاوره.

السيسي حياة كريمه سوهاج مجمع خدمات إنشاء مدرسة مشروع تطوير الريف المصرى

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