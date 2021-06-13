ضبط 8 طن أرز و١١٠٠ عبوة أيس كريم مجهولة المصدر بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة تموينية للرقابة على المحلات التجارية والمخابز البلدية ومتابعة السلع الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمى وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط بدال تمويني لقيامه بتجميع سلع تموينية مدعمة دون وجه حق بمبلغ مالي ٢٣٥١٧.٥٥ جنيه وقيامه بالضرب الوهمي لسلع تموينية لا يقابلها رصيد رسمي لها بمبلغ ١٢٧ جنيه، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر المحضر اللازم.

كما تمكنت الحملة من ضبط ٧.٨٠٠ طن أرز مجهول المصدر ومخالف للقانون لتعبئته في شكائر مخالفة وعدم تدوين السعر علي العبوات بالمخالفة للقانون وتم التحفظ على المضبوطات، تم ضبط ثلاجة غير مرخصة وذلك لحيازة المسئول كمية من الآيس كريم مجهول المصدر وتم التحفظ علي عدد ١١٠٠ عبوة ايس كريم مجهول المصدر وتحرر المحضر اللازم.

وتم ضبط محل جزارة لحيازته وعرضه لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي بكمية ٧٥ كيلو ولادارة وتشغيل المحل بدون ترخيص وعدم إعلانه عن الأسعار، وضبط محل جزارة لعرضه لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم التحفظ علي الكمية المعروضة وهي ٤ كيلو، وضبط محل جزارة لعرضه لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم التحفظ علي الكمية ،وضبط محل سوبر ماركت لحيازته و عرضه لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم التحفظ علي الكمية المعروضة وهي ٤ كيلو، و تم ضبط عدد ٩٦ عبوة بسكويت قام المسئول عن المحل بتعبئتها في عبوات وتدوين تاريخ إنتاج وصلاحية مخالف للحقيقة وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر المحضر اللازم.