الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة أوراق 4 متهمين قتلوا فتاة بالقليوبية للمفتي

المتهمين
المتهمين

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة التاسعة، في القضية 1616 لسنة 2020 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 79 لسنة 2020 كلي شمال بنها، والمتهم بها كلا من "محمد.م.ح.م"، وشهرته "ميدو"، و"محمد.س.م.م"، و"مصطفى.خ.م.ح"، و"أحمد.ص.أ.ز"، بإحالة أوراقهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى فى إعدامهم، كما قضت على المتهمة الخامسة "أية.م.م.ع"، بالحبس لمدة سنتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بلال محمد أبو السعود، ومحمود أحمد عبد الوهاب، ووكيل النيابة أحمد عادل عبد الله، وأمانة سر كمال حلمى جاويش

وأوضحت المحكمة في حكمها، أن المتهمين قتلوا المجني عليها "شاهندة.م.ع.إ"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات اللازمة وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجدها فيه، وقاموا بالترصد لها وما أن شاهدوها حتى قام المتهمين الثالث والرابع باستدراجها داخل أحد السيارات قيادة المتهم الرابع، واستقلها رفقتهم المتهمين الأول والثاني.

وتابعت المحكمة، أنه ما أن ظفروا بالمجني عليها قام المتهم الثاني بتكبيل المجني عليها وقام المتهم الأول بإعطائها محقن طبي "حقنة هواء"، ووضع يده على عنقها وقام بخنقها حتى لفظت أنفاسها قاصدا من ذلك قتلها وإزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق، وقاموا عقب ذلك بتكبيلها ووضع حجر عليها وألقوا بها في أحد الترع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت، أن المتهمة الخامسة علمت بوقوع الجرائم محل الاتهامات السابقة وأعانت المتهمين على الفرار من وجه القضاء بأن أرسلت رسائل نصية إلى والدة المجنى عليها قاصدة من ذلك تضليلها وعدم قيامها بالإبلاغ عن تغيب نجلتها على النحو المبين بالتحقيقات.

مفتي المحكمة مستشارين إعدام محكمة جنايات فضيلة مفتي الجمهورية

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