أهالي زاوية جروان بالمنوفية يشيعون جثمان الشيخ فكري حسن إسماعيل

شيع أهالي قرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، جثمان الشيخ الجليل فكري حسن إسماعيل، أحد كبار علماء الأزهر الشريف ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق.

وأشار أيمن الدهشوري أحد أبناء زاوية جروان مسقط رأس العالم الازهري، إلى أن جنازة الراحل تم تشيعها مساء اليوم بين صلاتي المغرب والعشاء، بعد وصول الجثمان من القاهرة، وتم دفن بمقابر عائلة الشيخ الكبير، الذي يعد من كبار علماء الأزهر الشريف.

وشغل الشيخ الراحل فكري حسن إسماعيل عضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كما شغل منصب وكيل أول وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم الأسبق، وتوفي عن عمر ناهز الـ86 عام قضاها في خدمة القرآن الكريم، ولشيخ الراحل آيادي بيضاء في أعمال الخير داخل قريته.