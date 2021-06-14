الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أهالي زاوية جروان بالمنوفية يشيعون جثمان الشيخ فكري حسن إسماعيل

الشيخ فكري حسن
الشيخ فكري حسن

شيع أهالي قرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، جثمان الشيخ الجليل فكري حسن إسماعيل، أحد كبار علماء الأزهر الشريف ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق.
وأشار أيمن الدهشوري أحد أبناء زاوية جروان مسقط رأس العالم الازهري، إلى أن جنازة الراحل تم تشيعها مساء اليوم بين صلاتي المغرب والعشاء، بعد وصول الجثمان من القاهرة، وتم دفن بمقابر عائلة الشيخ الكبير، الذي يعد من كبار علماء الأزهر الشريف.

وشغل الشيخ الراحل فكري حسن إسماعيل عضوية  المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كما شغل منصب وكيل أول وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم الأسبق، وتوفي عن عمر ناهز الـ86 عام قضاها في خدمة القرآن الكريم، ولشيخ الراحل آيادي بيضاء في أعمال الخير داخل قريته.

المنوفية وزارة وزارة الأوقاف جنازة الأزهر الشريف وكيل

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

تفاصيل الكشف البترولى الجديدة بمنطقة أبو رواش فى الفيوم

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

بعد واقعة اللاعب الدنماركي.. قصة جهاز cpr: «ينقذك من الموت»

إنجاز جديد.. «الدستور» تتابع عملية تطوير محطة الزهراء للخيول العربية

الطريق إلى 30 يونيو «3».. الثوريون والإخوان «عضّوا» اليد التي امتدت لهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

أنجيلا ميركل: أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت

شاهد.. هذا ما فعله نتنياهو بعد تنصيب بينيت رئيسا للحكومة الإسرائيلية الجديدة

أول تعليق من بايدن على تنصيب حكومة إسرائيلية جديدة