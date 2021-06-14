الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة الوادي يتفقد سير الامتحانات

جولة رئيس جامعة الوادي
جولة رئيس جامعة الوادي

تفقد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب يتفقدون لجان امتحانات كلية التربية والدكتور ناصر عامر عميد كلية التربية للاطمئنان على سير الامتحانات والاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الجامعة والكليات للوقاية من فيروس كورونا بالالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى بين الطلاب وتقليل كثافة اللجان.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، إن عدد الطلاب المقيدين بكليات الجامعة للعام الجامعة 2021/2022 بلغ 4843 طالب. 

وأكد أن كليات الجامعة بدأت الامتحانات الفصل الدراسى الثانى يوم 1 يونيو من خلال إعداد وتجهيز القاعات وتوفير كافة المستلزمات وتوفير الكواشف الحرارية للكشف على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تشكيل فرق لتعقيم المدرجات وفرق لتوقيع الكشف الحرارى على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمراقبين.

 

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رئيس جامعة الوادي الجديد لجان امتحانات الاجراءات الاحترازية فيروس كورونا كثافة اللجان

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