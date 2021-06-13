«الإحصاء»: 58.7% زيادة في صادرات مصر لإيطاليا خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لإيطاليا سجلت ارتفاعًا إلى حدود 227.2 مليون دولار خلال شهر مارس من عام 2021 مقابل 143.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 84 مليون دولار بنسبة 58.7% خلال عام.

وأضاف جهاز التعبئة والإحصاء، أن الوقود والزيوت المعدنية جاء فى المرتبة الأولى بين أهم صادرات مصر لإيطاليا بقيمة 65.5 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 35.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 29.6 مليون دولار خلال عام بنسبة 82.8%، يليها صادرات حديد وصلب بقيمة 33.8 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 828 ألف دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 33 مليون دولار خلال عام بنسبة 3989%.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر من ألمنيوم ومصنوعاته ارتفعت لـ 31.7 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 21.4 مليون دولار خلال شهر مارس 2020 بزيادة قدرها 10.3 مليون دولار، وخضر ونباتات بقيمة 17.2 مليون دولار مقابل 17.5 مليون دولار، ولدائن مصنوعاتها بقيمة 16.8 مليون دولار مقابل 6.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 25.2 ٪.



ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 43.5 ٪ حيـث بلغت 3.41 مليار دولار خـلال شهــر مارس 2021 مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 49.3٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.4٪، بطاطس بنسبة 1.1٪).