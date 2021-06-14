الإثنين 14 يونيو 2021
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محافظات

لليوم الثاني.. قومي المرأة ببني سويف يواصل حملة «احميها من الختان»

نرمين محمود
نرمين محمود

واصل المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف، لليوم الثانى على التوالي، حملة طرق الأبواب تحت عنوان «إحميها من الختان» في إطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف، إن الحملة استهدفت فى اليوم الثانى 15 قرية بإجمالي 2700 زيارة باجمالي المستهدفين 17 الف و817 من بينهم 6115 سيدة و 5215 رجل  و6487 طفل، حيث قامت وعضواته وأعضائه ورائدات المجلس وأعضاء لجان حماية الطفل بالإضافة إلى الواعظات والراهبات بنشر الوعى بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث، ونشر الرسائل القانونية للحملة وشرح نظري مبسط لبنود التعديل القانوني الجديد وعقوباته المقررة بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالأثار النفسية والصحية للختان.

وأوضحت مقررة المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف، أنه تم تنظيم تدريب لفرق العمل من رائدات المجلس والمتطوعات والواعظات والراهبات وأعضاء لجان الحماية في إطار أنشطة اللجنة الوطنية؛ للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأكدت أن الدورة شاركت فيها 50 من الرائدات الريفيات بهدف نشر الرسائل القانونية للحملة وشرح نظري مبسط لبنود التعديل القانوني الجديد وعقوباته المقررة.. بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالأثار النفسية والصحية للختان.

بني سويف المجلس القومي للمرأة المجلس القومي للطفولة والأمومة احميها من الختان تعديلات قانون العقوبات جريمة الختان للطفولة والأمومة

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