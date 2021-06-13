محمد منير يطرح أغنيته الجديدة «اللي باقي من صحابي»

طرح محمد منير، مساء الأحد، أغنيته الجديدة "اللي باقى من صحابي"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم.

تقول كلمات الأغنية: "اللي باقي من صحابي من سجل الذكريات ضحكة عالية.. دمعة غالية كام مكالمة وافيهات اللي باقي من صحابي علبة مليانة بحاجات صورة ناقصة.. فيديو رقصة لعبة مالعصر اللي فات وعد بنّا ومكملش حد حب كتم ماقالش قهوة باردة .. وأحلى وردة كرسي فاضي بسنّادات سهرة حلوة جابت بياته لعب كورة بدون شماتة بنطلون أسود شحاتة كان ده اغلى التضحيات اللي باقي من صحابي كلمتين حلوين في شات ايه يا بارد .. ايه يا جامد وش ضحكة بغمازات اللي باقي من ص حابي هما حبة ذكريات حد خايب.. حد سايب حد لسة بتاع بنات".

وأكد أحمد حسن راؤول، لـ"الدستور"، أنه سعيد بالتعاون مع منير في هذه الأغنية التي تتناول قصة إنسانية معبرة، لافتًا إلى أن العمل مع الكينج بمثابة شرف كبير لأي فنان، مؤكدًا أنه يتمنى تكرار التعاون في مرات عدة، معبرًا عن فخره بالعمل، مشيرًا إلى أن حلم حياته كان التعاون مع منير وهو ما تحقق هذه الفترة في أكثر من عمل غنائي، لافتًا إلى أنه يتمني نجاح الأغنية ووصول فكرتها للجمهور.