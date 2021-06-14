الإثنين 14 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

تداول صور لذبح حمير فى بنى سويف.. ومصدر: الواقعة منذ أيام

حمير مذبوحة فى بنى
حمير مذبوحة فى بنى سويف

تداول عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي، فيس بوك صورا لحمير مذبوحة ومسلوخة الجلد، بجوار مصرف زراعي بعزبة إسكندر بمركز في محافظة بني سويف، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين، عن أسباب ذبح تلك الحمير، وإلقائها بجوار مصرف زراعي.

 

وكشف مصدر مسؤول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، إن الواقعة منذ أيام، وجرى رفع الحمير والقائها في المدافن الصحية، في ظل تعقب رجال الأمن عن هوية من يقوم بمثل تلك الأعمال المحظورة:" ممنوع ذبح الحمير، إلا بإشراف الطب البيطري وغالبا من أجل إطعام الحيوانات بحديقة الحيوان".

 

وفى سياق منفصل تلقى الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف تقريرا بشأن مجهودات قطاع التموين"خلال شهر مايو الماضي"،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا المجال

  

وتضمن التقرير"الذي أعده  المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة"الإشارة إلى أنه تم،خلال الفترة المذكورة،توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة"وعددها  1493 مخبرا"للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة

 

تم تحرير 753 محضرا بواقع 158 مخالفة نقص الوزن، 153 إنتاج غير مطابق للمواصفات،و64 توقف عن الإنتاج، و200مخالفة تعليمات، و2 لعدم وجود ميزان، و59 تصرف في دقيق بلدي مدعم، و93 لعدم الالتزام بوضع قائمة للتشغيل، و24 لعدم الاحتفاظ بسجلات، فيما تم أخذ 66 عينة من الدقيق الموجود بالمطاحن الكائنة بدائرة المحافظة والبالغ عددها 5 مطاحن عام وخاص،وتم إرسال تلك العينات للمعامل المختصة لبيان المطابق منها والمخالف للمواصفات لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية  اللازمة.

 

بني سويف الحيوانات محافظة محافظة بني سويف الطب البيطري حديقة الحيوان

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