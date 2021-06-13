«خريجي الأزهر»: على علماء الأمة توعية الشباب حتى لا تستقطبهم جماعات التطرف

نظَّم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمالي، محاضرة عبر الإنترنت، بعنوان "مسئولية الشباب الاجتماعية"، ألقاها الشيخ موسى بواري، عضو فرع المنظمة.



أوضح خلال محاضرته، أن للشّباب دورًا كبيرًا ومهمًّا في تنمية المجتمعات وبنائها؛ لذلك يجب توعيتهم وتفتيح مداركهم حول كيفية خدمة مجتمعهم، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الشباب مع انتشار جماعات الفكر المتطرف التي تنشر العنف والانقسام داخل المجتمع.

كما أشار إلى تفاوت المتطلّبات التي يفرضها المجتمع على الشباب من مجتمع لآخر، ومن بيئة لأخرى، إلا أنها توجد بعض النقاط التي تشترك المجتمعات جملة في طلبها من الشباب، لتصل في نهاية المطاف لتنمية وإنماءٍ مجتمعي حقيقي وفعال، من أهمها: الاعتدال والوسطية، وعدم التّعصب والتطرّف في القضايا المختلفة التي يواجهها المُجتمع.

كما حذَّر من بعض المخاطر التي تهدد الشباب من مبادرة المذاهب والطوائف والمنظمات المختلفة الصالحة والطالحة في تلقف الشباب، واحتضانهم في الجماعات، وإعدادهم ليقوموا بمهمة الدعوة إليها وتنفيذ أهدافها، وفي سبيل ذلك ترسم الخطط المحكمة، وتجند الطاقات الهائلة، وتنفق الأموال لتضمن بقائها على أيدٍ قوية.

لذلك فقد أكد على أن الشباب عنوان الأمة فإذا أردت أن تعرف ماهية الأمم وحقيقة أمرها فانظر إلى شبابها، فإذا رأيتهم شبابًا متدينًا متماسكًا بقيمه الأصيلة فاعلم أنها أمة عظيمة في شأنها، قوية البناء لا ينال منها عدو ولا يطمع فيها قوى، مُطالبًا إياهم بضرورة الرجوع لتعاليم دينهم السمحة المُتسمة بالوسطية والاعتدال، والتي تدعو إلى بناء الأوطان لا التخلي عنها وتدميرها.

كان خريجو الأزهر بمحافظة مطروح أطلقوا مبادرة تحفيزية؛ لتشجيع أهالي المحافظة على تلقي جرعات لقاح «كوفيد-19»، والمساهمة في نشر الرسائل واللقاءات التوعوية، التي تحمل حقائق حول أهمية التطعيم وردع الشائعات حول اللقاح، مع استمرار اتباع الإجراءات الوقائية من الوباء، وصولًا إلى تعافي المجتمع وفق شعار (معًا لبر الأمان).

وأوضحت إلهام جلال، منسق الحملة، أن الهدف من تلك الحملة هو مؤازرة جهود الدولة الوقائية ضد «كوفيد-19»، وصولًا إلى الشفاء التام وردع الشائعات حول اللقاح، من خلال إبراز الحقائق، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المجتمع في قدرات الدولة المصرية، وتعزيز أهمية دور الإنسان، وأن أولوية توجه القيادة السياسية هي الحفاظ على الأرواح، وكذلك تعزيزًا لدور المنظمة في ممارسة واجباتها ومسئولياتها القومية والوطنية.

وأكد رئيس فرع المنظمة فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، أهمية تكاتف الجهود ودعم جميع أفراد ومؤسسات المجتمع للحملة؛ للتغلب على الوباء وصولًا إلى المناعة المكتسبة والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وفي سياق متصل ثمَّن فضيلة الشيخ كارم أنور عفيفي، أمين عام فرع المنظمة، جهود القيادة السياسية والحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان في توفير اللقاحات المعتمدة دوليًا والآمنة وزيادة أماكن الحصول على اللقاح وتوفير فرق منزليه؛ لتطعيم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير اللقاحات مجانًا لجميع أفراد المجتمع وتسهيل إجراءات تلقي اللقاح.