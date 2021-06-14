منها مستشار مالى.. قائمة بالوظائف الأعلى أجرًا خلال السنوات المقبلة

تعرض الاقتصاد الدولي لضربة كبيرة خلال وباء كورونا، حيث عانى عشرات الملايين من الأشخاص من البطالة على مدار عدة أشهر فقط، وابتداءً من شهر مايو، ومع إعادة فتح الدول بدأت الوظائف في قطاعات مثل الضيافة في الانفتاح، وتمت إضافة ما يصل إلى 4.8 مليون وظيفة إلى سوق العمل.

بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن وظيفة هناك قائمة تضم 5 وظائف مطلوبة خلال الخمس سنوات المقبلة وستكون الأعلى أجرا.

خمس وظائف الأعلى أجرا في الخمس نوات المقبلة:

مساعد الصحة المنزلية

يعتني مساعدو الصحة المنزلية بالعملاء في منازلهم، بما في ذلك المساعدة في المهام اليومية مثل ارتداء الملابس والنظافة الشخصية، وضمان تناول العملاء للأدوية اليومي ، والعمل مع المهنيين الطبيين للحفاظ على صحة العميل، ويعمل العديد من مساعدي الصحة المنزلية مع كبار السن.

عامل بناء

يقوم عمال البناء بمسح مواقع البناء، وتشغيل الآلات التي تحمل مواد البناء، ومساعدة أي عمال حرفيين معينين في أداء واجباتهم في الموقع.

تقني طبي

يقوم التقنيون الطبيون بتشغيل المعدات الطبية المستخدمة لتحليل سوائل الجسم مثل الدم والبول، إنهم يجمعون العينات ويبلغون عن نتائج الاختبارات التي أجريت على سوائل الجسم، ويعملون مع الخبراء الطبيين لتحديد تشخيص النتائج.

سائق شاحنة

يقوم سائقو الشاحنات بنقل البضائع من مكان إلى آخر، على سبيل المثال من المستودعات إلى متاجر البيع بالتجزئة، وغالبًا ما يتم تكليفهم بالقيادة لمسافات طويلة وتحميل وتفريغ البضائع.

مستشار مالي

يساعد المستشارون الماليون الأفراد في إدارة شؤونهم المالية الشخصية، قد يشمل ذلك التخطيط لأهداف قصيرة وطويلة الأجل، والتنقل في سداد الديون، والمساعدة في اختيار الاستثمارات، يمكن للمستشارين جني أموالهم بعدة طرق، من كسب العمولات إلى فرض رسوم على وقتهم.

قد يحتاج المستشارون الماليون الذين يبيعون منتجات معينة أو يديرون استثمارات العملاء إلى الحصول على تراخيص معينة.