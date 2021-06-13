فيلم «مكان هادئ» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

احتل الجزء الثاني لفيلم "مكان هادئ" (إيه كوايت بليس) صدارة إيرادات السينما الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع مسجلاً 11.65 مليون دولار وهو بطولة إيميلي بلنت وميليسنت سيموندس ومن إخراج جون كراسنسكي.

جاء الفيلم الجديد "في حي هايتس" (إن ذا هايتس) في المركز الثاني بإيرادات 11.4 مليون دولار، وتقوم ببطولة الفيلم رينا جويرا وأنثوني راموس ويخرجه جون تشو.

حل الفيلم الجديد أيضا "بيتر رابيت 2: راناواي" (الأرنب بيتر) في الترتيب الثالث مسجلا 10.4 مليون دولار، في حين حل فيلم "الشعوذة 3" (كونجورينج) في المركز الرابع مسجلا 10.2 مليون دولار.



الفيلم بطولة فيرا مارميجا وباتريك ويلسون ومن إخراج مايكل تشافيس.



وحل فيلم (كرويلا) الذي دخل أسبوعه الثالث في المركز الخامس بمبيعات تذاكر 6.7 مليون دولار.

وتم تأجيل عرض الجزء الثاني من فيلم "مكان هادئ" بطولة إيميلي بلانت، وكانت شركة "باراماونت" قد غيرت موعد عرض الجزء الثاني من الفيلم من الرابع من سبتمبر 2020 إلى 23 أبريل 2021، ولكنها أرجأته مرة أخرى الآن وسط استمرار جائحة فيروس كورونا، بحسب ما ذكره موقع "كونتاكت ميوزيك"، وسيتم عرض الفيلم الآن في 17 سبتمبر 2021، بحسب موقع "هوليوود ريبورتر".



والجزء الأول من فيلم رعب الخيال العلمي من إخراج جون كراسينسكي الذي مثل فيه أيضًا، ويروي الفيلم قصة أسرة تحاول النجاة ما بعد نهاية العالم حيث استخدمت مخلوقات ذات قدرة عالية على السمع الصوت لمهاجمة الجنس البشري.



وسيتتبع الجزء الثاني نفس الأسرة وهى تواصل القتال للبقاء على قيد الحياة خارج بلدتها مسقط رأسها، ورغم أن الشخصية التي يلعبها كراسينسكي تتوفى في الفيلم الأول، فسوف يظهر في الجزء الثاني من خلال اللقطات الاسترجاعية "فلاش باك".