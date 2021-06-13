الأحد 13 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

1861 إصابة و79 وفاة بكورونا في تونس

كورونا في تونس
كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، عن أنه تم تسجيل 1861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 368 ألفًا و908 حالات.


وأضافت الوزارة- في بيان لها حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم خلال الـ(24) ساعة الماضية أيضًا، تسجيل 79 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفًا و515 حالة.


وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 718 حالة من الإصابة بالفيروس خلال الـ(24) ساعة الماضية.

 

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