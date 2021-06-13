الأحد 13 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تعلن استكمال استعداداتها لاستقبال حجاج هذا العام

استقبال الحجاج
استقبال الحجاج

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، استكمال استعداداتها لاستقبال الحجاج لهذا العام مع التقيد بالبروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية المعمول بها في الحرمين الشريفين.


وقال المتحدث باسم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين هاني بن حسني حيدر - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - إن الرئاسة ألزمت كل العاملين على خدمة الحجاج والمصلين بأخذ اللقاح، حرصا منها على سلامة جميع المتواجدين في الحرم المكي، لتأدية نسكهم بسهولة وبسلام.


وأشار إلى أن الجهات المعنية داخل الحرمين الشريفين لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لتقوم بدورها تجاه الحفاظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، داعيا الجميع إلى ضرورة التعاون والالتزام بما يصدر من إجراءات وقائية.

يذكر أن وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أكد أن الجهات المسؤولة عن الحج بالسعودية تعمل بما يخدم ضيوف بيت الله الحرام، وتسعى لتهيئة الظروف المناسبة ليقوموا بحجهم على أكمل وجه.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال استقبال الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مقر الوزارة اليوم الأحد، وزير الإرشاد والحج والأوقاف بجمهورية أفغانستان الشيخ محمد قاسم حليمي، والوفد المرافق له.


وأوضح الدكتور آل الشيخ أن دعاة وزارة الشئون الإسلامية على درجة عالية من العلم الشرعي والاعتدال والوسطية، الذي يخدم الحاج ويحقق متطلباته في الفتوى وطلب النصح، وأن قرار قصر الحج على حجاج الداخل قرار حكيم يجسد الحرص على إقامة شعيرة الحج، وفق معايير السلامة في ظل استمرار جائحة كورونا، مع المحافظة على أرواح الحجاج لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
 

من جانبه، أشاد وزير الإرشاد والحج والأوقاف الأفغاني بقرار الحكومة السعودية قصر الحج، هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الإسلام دين الحفاظ على الإنسانية والحفاظ على الأمة، وأن قيادة المملكة تهتم وتحرص على سلامة ضيوفها في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة.

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