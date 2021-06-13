وفد الصوفية الدولي يعلن زيارة القدس عبر الأردن لدعم الشعب الفلسطيني

كشفت مصادر صوفية أردنية عن أن وفد الصوفية الدولي الذي يزور الأردن حاليًا، ينسق من أجل الذهاب لفلسطين وزيارة المسجد الأقصى ومدينة القدس وكل المزارات الإسلامية هناك، وكذلك تقديم الدعم والعون والمساندة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال الإسرائيلي.

ويسعى وفد الصوفية الدولي لتقديم دعم مالي كبير للشعب الفلسطيني للمشاركة والمساهمة في إعمار غزة وباقي المدن الفلسطينية التي تعرضت للدمار جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على فلسطين وقطاع غزة.

الجدير بالذكر أن وفد الصوفية الدولي التابع للأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية، زار مصر مؤخرًا قبل سفره للأردن، وضم الوفد عددًا من الشخصيات الهامة ويأتي على رأسهم الدكتور مسعود رضا الرفاعي رئيس الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية ورئيس رواق الأمام الرفاعي ببريطانيا، والسيد عبدالرزاق ساجد رئيس جمعية المصطفى الخيرية الدولية ببريطانيا وعضو الأكاديمية، والسيد جاهت على خان مدير مجلة الهدف الإنجليزية والسيد راجه فياض سلطان صحفي وباحث بريطاني.

وتعد الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية من المؤسسات العلمية والفكرية والبحثية الكبرى فى العالم الإسلامى، حيث تتخذ من لندن مقرًا لها، ويتبع هذه المؤسسة مئات العلماء من جميع أنحاء وأقطار العالم، وتحديدًا دول مثل "الأردن وتركيا ومصر ولبنان والجزائر والمغرب وتونس وليبيا وجنوب افريقيا وأمريكا والمملكة المتحدة والسعودية والأمارات والكويت والعديد من الدول الأخرى".

ويترأس المؤسسة الدكتور مسعود رضا الرفاعى رئيس رواق الإمام الرفاعى ببريطانيا، والأستاذ والمحاضر بالجامعات الإسلامية والأوروبية، والذى يلعب دورًا كبيرًا فى نشر الدين الإسلامى والتصوف منذ إنشاء هذه المؤسسة العريقة التى يقوم على إدارتها خيرة الشباب والباحثين والمفكرين، حيث إن للمؤسسة دورًا محوريًا وهامًا فى نشر الفكر الوسطى والتصدى للانحرافات الفكرية وخطابات العنف والكراهية.

ونظَّمت المؤسسة عشرات الملتقيات والمنتديات الصوفية العالمية فى تركيا وفرنسا وبريطانيا والسنغال والصومال وغيرها من الدول، الأمر الذى جعلها من أكبر المنظمات والاتحادات الصوفية العالمية التى تقوم بدور إيجابى فى نشر ثقافة المحبة والسلام فى المجتمعات العربية والأوروبية، وهذا يعود للمنهج المعتدل الذى تسير عليه المؤسسة منذ نشأتها وحتى يومنا هذا.

وتسعى الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية إلى التأكيد على أن المنهج الصوفى منهج معتدل يجمع ولا يفرق ويقبل الآخر ولا يفرض شيء على أحد مما جعل الكثيرين حول العالم ينضمون للأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية ويعملون تحت لوائها.

ويترأس مكتب الأكاديمية فى مصر الدكتور أحمد شحاتة الأزهرى المستشار العلمى للطريقة الرفاعية، حيث استطاع خلال فترة وجيزة أن ينهض بفرع الأكاديمية، ويضم عددًا من العلماء والباحثين الشباب الذين قدموا الكثير من الدراسات المهتمة بمحاربة التشدد ونشر الفكر المعتدل بين الناس فى مصر وما حولها من دول.