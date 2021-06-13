«الأوقاف» تعلن أسماء المرشحين للتصفية النهائية لمسابقة المواهب

أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء المرشحين للتصفية النهائية لمسابقة المواهب لهذا العام 2021 م بديوان عام الوزارة في إطار تبني وزارة الأوقاف للمواهب شديدة التميز، وهم على النحو التالي:

أولًا: القراء: واختبارهم يوم الأحد 20/ 6/ 2021م

1. محمد عيد محمد حسن بني سويف

2. محمد صبحي عبد الرحمن عز القليوبية

3. السعيد أسعد محمد الشرقاوي جنوب سيناء

4. ماهر قاسم أمين محمد قنا

5. إسلام محمد شعبان جادو مطروح

6. محمود محمد الصاحي السويس

7. ماضي أبو العزايم شحاتة حسانين المنيا

8. محمود إبراهيم محمود محمد أسوان

9. محمد جمال إبراهيم متولي القاهرة

10. مؤمن أحمد خلف سوهاج

11. ماجد عصر ربيع الشرقاوي القاهرة

ثانيا: الخطباء: واختبارهم يوم الاثنين 23/ 6/ 2021م

1. سعيد إبراهيم محمد محروس القليوبية

2. أحمد عشماوي زيدان عشماوي المنوفية

3. محمود تمام علي سعيد بني سويف

4. محمد رجب صديق عبدالله الشرقية

5. محمود عبد الفتاح عبدالسلام الشرقية

6. محمود علي علي أحمد برايا الدقهلية

7. محمد علاء عبد الكريم السماحي البحيرة

8. مصطفى صلاح عبدالستار بني سويف

9. عصام زكي محمود الفقي المنوفية

10. إبراهيم محمود طلبة الدقهلية

ثالثا: المبتهلون : واختبارهم يوم الثلاثاء 21/ 6/ 2021م

1. محمد عادل مصطفى إبراهيم القليوبية

2. محمد عبدالحليم السيد الشرقية

3. مصطفى شاذلي إبراهيم مهني أسوان

4. مصطفى فتحي محمد فراج سوهاج

5. عمر أحمد محمد محمد حشاد مطروح

6. أحمد عبدالباقي راشد الجيزة

7. مهند إبراهيم أبو الكرامات الغربية

8. رمضان مرزوق حسن البرعي دمياط

9. محمد سعيد علي عثمان البحيرة

10. محمد عرفات يوسف الإسكندرية

11. محمد مصطفى خليل علي البحيرة

12. قطب علي علي عبدالغني الإسكندرية

13. عبد الله محمود أحمد عبدالله بني سويف

14. سامح محمد إبراهيم عيد المنيا

15. محمود عبدالله إبراهيم خاطر الدقهلية

16. محمد طلال حافظ إبراهيم كفرالشيخ

17. عادل عبدالرحمن أبوسريع الجيزة

18. محمد خيري سعيد صادق جنوب سيناء