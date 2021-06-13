إصلاح هبوط أرضي وخطوط الصرف في بيلا بكفر الشيخ

قال جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، إنه تم إصلاح الهبوط الأرضي بشارع 23 يوليو بجوار مسجد أبو غنام، وجرى العمل على إصلاح الهبوط، حيث توجهت أجهزة الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، وعودة الحركة للمنطقة بشكل طبيعي.

وأشاد «ساطور» بجهود فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيلا، عقب الانتهاء من إصلاح خطوط الصرف الصحي بميدان البوسطة والشيخ دياب، في وقت قياسي، مؤكدًا أن تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقضي بضرورة الإسراع في القضاء علي المشاكل الطارئة وتوفير كل الإمكانيات والمعدات بهدف الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح فى فترة زمنية وجيزة لخدمة المواطنين.

