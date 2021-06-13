رئيس الوزراء الكندى يواصل لقاءاته بزعماء مجموعة السبع فى المملكة المتحدة

عقد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عدة لقاءات مع زعماء قادة مجموعة السبع خلال تواجده في منتجع كاربيس باي بمدينة كورنوال بالمملكة المتحدة.



والتقى زعيم الحزب الليبرالي الحاكم في كندا بالمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على هامش القمة، وفقا لبيان صادر اليوم الأحد من مكتب رئيس الوزراء،



وشملت المحادثات بين الجانبين سبل التصدي للجائحة ودعم الأشخاص الأكثر تضرراً من الوباء، كما ناقشا التعاون بين كندا وألمانيا بشأن الأولويات المشتركة، مثل مكافحة تغير المناخ والدفاع عن قيمنا المشتركة.



وأكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على أهمية الانتعاش الاقتصادي الصديق للبيئة الشامل والمستدام الذي سيخلق وظائف جيدة.

كما ناقش رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الوضع في أوكرانيا، كما تحدثوا عن الأهمية الاستراتيجية للتعاون في القطب الشمالي.



وفي إطار لقاءاته بالمملكة المتحدة، التقى رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أيضاـ أمس السبت، برئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراجي، على هامش قمة قادة مجموعة السبع، وهو أول لقاء شخصي للثنائي منذ تولي رئيس الوزراء الإيطالي منصبه.



وناقش المسؤولان الشراكة القوية بين إيطاليا وكندا، بما في ذلك القيم المشتركة والعلاقات بين الشعبين، كما تحدث الزعيمان عن تأثيرات جائحة كوفيد-19، والعلاقات مع الصين، كما تناولت المحادثات أيضا أهمية العمل معا في بيئات متعددة الأطراف، ولا سيما مجموعة السبع، فضلا عن تعزيز المرونة الاقتصادية ودفع الرخاء العالمي.



وخلال المحادثات الثنائية مشاركتهما في قمة الناتو القادمة، وناقشا التزامهما القوي بمعالجة التهديدات والتحديات الأمنية عبر الأطلسي في المستقبل.



كان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قد التقى أيضا برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كما عقد لقاء عبر الفيديو كول مع الملكة إليزابيث.