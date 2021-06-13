الأحد 13 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصومال تطالب كينيا بإعادة فتح سفارتها في مقديشو

وزير الخارجية الصومالي
وزير الخارجية الصومالي

دعا وزير الخارجية الصومالي كينيا لإعادة فتح سفارتها في مقديشو في مسعى لاستئناف كامل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في مذكرة أطلعت عليها وكالة فرانس برس الأحد.


قطعت مقديشو علاقاتها الدبلوماسية مع كينيا في ديسمبر بعدما استقبلت نيروبي القيادة السياسية لمنطقة أرض الصومال (صومالي لاند) المنشقة التي لا تعترف بها مقديشو وتعتبرها المنطقة الشمالية من الصومال.


وعلى الإثر أغلقت السفارة الكينية في مقديشو التي سحبت أيضًا سفيرها من نيروبي.


وفي 6 مايو، أعلنت الصومال عن استئناف العلاقات الثنائية مع كينيا مشيرة إلى "مصلحة حسن الجوار" كدافع للقرار.


وكتب وزير الخارجية الصومالي عبدالرازق محمد في المذكرة المؤرخة السبت "بروح حسن الجوار تدعو جمهورية الصومال الفدرالية جمهورية كينيا لإعادة فتح بعثتها الدبلوماسية في الصومال والحكومة الفدرالية في الصومال ستقوم في شكل متبادل بإعادة فتح سفارتها في كينيا".


وأضاف أن "استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة سيكون بداية إيجابية لانطلاق المباحثات الثنائية بين البلدين".
ولم ترد وزارة الخارجية الكينية على طلب فرانس برس الأحد للتعليق على الأمر.


وعبَّرت الصومال عن استياء كبير مما تعتبره تدخلًا لكينيا في مناطق قبالة حدودها، فيما تتهم نيروبي مقديشو بالبحث عن طرف تحمله مسئولية مشكلاتها الداخلية.


وانخرطت الدولتان في خلاف على منطقة في المحيط الهندي تطالبان بها، ويعتقد أنها غنية بالنفط والغاز، ولجأ كلاهما للتحكيم الدولي للبت في القضية.


وتصاعد الخلاف أوائل عام 2019 بعدما قررت الصومال عرض تقسيمات النفط والغاز في منطقة بحرية متنازع عليها في مزاد للشركات العالمية، ما دفع كينيا إلى استدعاء سفيرها.

نيروبي مقديشو الصومال

الأكثر قراءة

تفاصيل الكشف البترولى الجديدة بمنطقة أبو رواش فى الفيوم

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

«الصحة» تعلن حقائق جديدة حول لقاح «أسترازينيكا»

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

تفاصيل 3 قرارات من إدارة تنفيذ الأحكام بجنوب القاهرة بشأن «شقة الزمالك» (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

أول تعليق من بايدن على تنصيب حكومة إسرائيلية جديدة

رسميًا.. تنصيب حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة نفتالى بينيت

اختيار رئيس جديد للكنيست الإسرائيلي