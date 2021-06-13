الكويت والبحرين تبحثان عددًا من الملفات والمستجدات المرتبطة بالمنظومة العربية

بحثت رئيسة مجلس النواب البحرينية فوزية بنت عبدالله زينل، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم، عددًا من الملفات والمستجدات المرتبطة بالمنظومة العربية، ضمن الإعداد للمحاور التي ستطرح في الاجتماع المزمع انعقاده مع ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي نهاية الشهر الجاري.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، استعرض المواقف التي يتخذها البرلمان الأوروبي إزاء الوضع الحقوقي في الدول العربية.



وأكدت رئيسة مجلس النواب البحرينية أن القرارات والمواقف التي دأب البرلمان الأوروبي على اتخاذها ضد مملكة البحرين، بعيدة عن الموضوعية والمصداقية، وتتسم بازدواجية المعايير، لتجاهلها الدائم للحقائق الواقعية، والتقدم الحقوقي المتنامي للبحرين في مجال رعاية حقوق الإنسان، والإصرار على استقاء المعلومات من قبل جهات ذات أهداف فئوية ومتطرفة هدفها النيل من المملكة، الأمر الذي يؤكده غياب التفاعل الإيجابي مع كل الدعوات الرسمية التي وجهها مجلس النواب للبرلمان الأوروبي لزيارة مملكة البحرين، والاطلاع عن كثب وقرب على التجربة الحقوقية الرائدة، والتعرف على الحقائق في أرض الواقع.



وأشارت إلى ضرورة تحقيق التقارب في العلاقات العربية الأوروبية، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الحيوية، والتعاون فيما يتصل بمصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، مؤكدة أن هذا الموضوع يمثل أولوية في سياسات الدول الخليجية والعربية، في ظل البرامج الوطنية الساعية لزيادة مصادر الطاقة المتجددة، إلى إجمالي استخدامات الطاقة بحلول عام 2030م، توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.



وأعربت عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح لرئيس مجلس الأمة الكويتي في الاجتماعات التي سيجريها كممثل عن الاتحاد البرلماني العربي، والخروج بنتائج طيبة تصب في تحقيق مصالح الدول والشعوب العربية.

وفى سياق متصل، أكدت الكويت موقفها الثابت إزاء دعم القضية الفلسطينية العادلة في شتى المجالات؛ لا سيما الإعلامية منها إلى أن ينال الشعب الفلسطيني المناضل كل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال كلمة مدير إدارة المكتب الفني لوزير الإعلام والثقافة الكويتي أسامة البريكي أمام الدورة الـ95 للإعلام العربي التي عقدت حضوريًا بمقر جامعة الدول العربية.



وأكد المسئول الكويتي إدانة بلاده للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة الفلسطينية والاعتداءات على حقوق المؤسسات العالمية الفلسطينية بما يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية الصحفيين وضمان سلامتهم.



وأشار إلى أن الكويت وبمبادرة من قطاع الإذاعة في وزارة الأعلام وبالتعاون مع اتحاد الإذاعات العربية قامت في شهر مايو الماضي بعمل يوم إعلامي مفتوح خاص لمناصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات التي تعرض لها سكان حي الشيخ جراح بالقدس.