أنغام تروج لأغنيتها الجديدة «أنا بعته كتير» على تويتر

روجت أنغام لأحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم “أنا بعته كتير”، من خلال نشرها لبعض كلمات الأغنية وصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير (تويتر).

ونشرت أنغام صورة جديدة من كواليس جلسة تصوير الأغنية مصحوبة بتعليق:"‏كان حلم وضاع يا حبيبي وداع.. مش طالب منك غير تسامحني أنا مش طماع" .

الأغنيه حققت نسب مشاهدات مرتفعة بعد طرحها بأقل من أسبوع على يوتيوب، حيث حصلت من خلالها على مليون و900 ألف لتقترب من تحقيق المليون الثاني لها في غضون الساعات القليلة المقبلة، واحتلت الأغنية الترند بوصولها للترتيب الرابع على مستوى الأغاني المطروحة علي يوتيوب في مصر.