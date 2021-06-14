محمد رجب: خلال أسبوع سأعلن عن مسلسلى الجديد

أكد الفنان محمد رجب، أنه يقضي هذه الفترة في رحلة صيفية عقب انتهاءه من تصوير كافة أعماله الفنية موخرا.

وأضاف "رجب"، في تصريح لـ"الدستور"، أنه يقوم هذه الفترة بقراءة عدد كبير من السيناريوهات التي سيقوم بالاختيار من بينها خلال الفترة المقبلة، والتي ستحمل شكلاً متنوعاً وقصة جديدة.

وأوضح أنه سيعود لعالم الدراما التلفزيونية خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يحسم ماهية عمله القادم خلال أسبوع واحد، ليعلن بعدها عن مسلسله الجديد، والذي سيكون دراما اجتماعية.

وشارك محمد رجب خلال شهر رمضان الماضي في أحداث مسلسل ا"لاختيار 2 رجال الظل"، حيث قدم دور ظابط مخابرات، ولاقي المشهد حالة رواج ونجاح كبير.

وكان لـ"رجب" عمل درامي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضي حمل اسم "ضربة معلم"، والذي يحكي قصة اجتماعية جديدة ومشوقة، ولاقى العمل حالة نجاح كبيرة.

وشارك في بطولة العمل الفنان محمد نجاتي، ورياض الخولي، وحسن منصور، والنجمة الكبيرة إنعام سالوسة وعدد كبير من النجوم، وينتمي مسلسل "ضربة معلم" إلى نوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، من إخراج إسماعيل فاروق.

كما شارك "رجب" في الدراما التلفزيونية هذا العام في مسلسل "الأخ الكبير"، الذي قدم خلاله قضية اجتماعية حول رحلة طموح شاب ووصوله إلى النجاح بعد العديد من العثرات الكبيرة.

يذكر أن مسلسل "الأخ الكبير" الجديد في موسمه هذا، ينتمي لنوعية أعمال الخمسة وأربعين حلقة، حيث يعد من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة الفنان الكبير محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبدالعزيز، أحمد إمام وزينة منصور، وتدور أحداثه في إطار شعبي.