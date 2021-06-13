الإثنين 14 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

«حياة كريمة» تواصل أعمال تطوير البنية التحتية بقرى القليوبية

حياة كريمة
حياة كريمة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة متابعتها لمشروعات البنية التحتية بالمشروع القومي (حياة كريمة) بالقليوبية، حيث تم تسليم أرض موقع محطة الرفع لقرية الكوم الأحمر من قبل رئيس الوحدة المحلية بطحانوب للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي للبدء في أعمال الحفر.

أكدت المؤسسة، في بيان الأحد، أنه بالنسبة للوحدة المحلية بالقشيش، فيتم متابعة سير العمل بمشروع الصرف الصحي بقرى الوحدة وتقديم التسهيلات ورفع أي معوقات تعوق التنفيذ، وفي الوحدة المحلية بالأحراز تم تسليم مركز شباب العسايلة لإقامة الإنشاءات الخاصة به ليخدم أهالي العزبة والعزب المجاورة لها وقرية كفر الور، كما تستمر عملية تبطين وتدبيش الجانبية اليمنى واليسرى لبحر الخليلى، مع البدء في الصرف الصحي بقرية نوي مركز شبين القناطر.

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