الأحد 13 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا برنابا يترأس طقس سيامة شمامسة جدد بإيبارشية روما

كنيسة
كنيسة

قام صباح، اليوم الأحد، الأنبا برنابا أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بروما وتوابعها، بصلاة القداس الإلهي بكنيسة البابا أثناسيوس الرسولي بمشاركة القمص مارو الحبشي بمدينة بولونيا شمال روما. 

ورسم نيافته 8 من شعب الكنيسة بدرجة أبصالتس و4 بدرجة أغنسطس و1 بدرجة ايبذياكون.

 وترأس الأنبا برنابا عقب صلوات القداس الإلهي لقاء مع شعب الكنيسة بهدف دعم التواصل معهم ودعمهم روحياً.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، في 20 يونيو الجاري، للاحتفال بعيد العنصرة وبدء صوم الرسل لمدة 21 يومًا.

ويعتبر صوم الآباء الرسل هو أول الأصوام التي صامتها الكنيسة الأولى بعد تأسيسها مباشرة، وأوصى به السيد المسيح شخصيًا، حينما انتقد اليهود تلاميذه متسائلين عن عدم رؤيتهم صائمين أبدًا، فأجابهم المسيح بأن التلاميذ في حالة فرح بوجوده معهم، أما حينما يُرفع عنهم فحينئذٍ يصومون، وهو ما تم فعليًا عقب صعود السيد المسيح إلى السماء وحلول الروح القدس على التلاميذ والرسل في يوم الخمسين، حسبما مثبت بالبشائر الإنجيلية.

وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فترة الخماسين المقدسة، التي تعقب عيد القيامة المجيد، وسميت بذلك لأنها فترة تستمر لمدة خمسين يومًا، وتنحصر بين عيد القيامة وعيد العنصرة، وهي الفترة المحصورة بين عيد الفصح أي عيد القيامة وعيد الخمسين أي عيد العنصرة.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصعود المجيد، وهو ذكرى صعود أو ارتقاء السيد المسيح إلى السماء بعد أربعين يوما من عيد القيامة المجيد.

ويعتبر واحدا من بين 12 عيدًا تحتفل بها الكنيسة الأرثوذكسية، ويخلد ذكرى المرة الأخيرة التي ظهر فيها المسيح ليتحدث إلى تلاميذه بعد موته، حيث حاورهم أكثر من مرة على مدار أربعين يوما، بينها ظهوره لتلاميذه عند بحيرة طبرية.

الكنيسة إيبارشية روما الأنبا برنابا سيامة طقس

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