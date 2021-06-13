«شينخوا»: تشجيع ودعم مصر لرواد الأعمال يساعدهم على تحقيق أحلامهم

أكد تقرير صيني أن الجوائز والتشجيع الذي تقدمه مصر لرواد الأعمال في مختلف الصناعات يساعدهم على تحقيق أحلامهم، تعليقا على حفل توزيع جوائز "ريادة الأعمال في مصر" (EEA) الذي اختتم أعماله أمس السبت، لتكريم أبرز رواد الأعمال وأصحاب المشروعات.

وأشارت وكالة شينخوا الصينية في تقرير لها اليوم تحت عنوان "جوائز مصر تشجع رواد الأعمال على تحقيق أحلامهم"، إلى أن مصر نظمت حفل توزيع الجوائز الأول لتكريم رواد الأعمال في البلاد في مختلف الصناعات، وذلك خلال ليلة ساحرة عند سفح الأهرامات العظيمة.

وأوضحت الوكالة الصينية أن جوائز ريادة الأعمال في مصر (EEA) هي أول حفل من نوعه في مصر يهدف إلى تكريم رواد الأعمال البارزين في البلاد، مشيرة إلى أن حفل توزيع الجوائز شهد حضور كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين الأجانب والمشاهير.

وذكرت الوكالة إن حفل ريادة الأعمال في مصر (EEA)، انطلق في 4 مايو الماضي واختتم اعماله في 12 يونيو الجاري، وكان يهدف إلى خلق التحفيز والإلهام ودعم المجازفين وصناع التغيير والمبتكرين الذين يخلقون تأثيرًا إيجابيًا في المجتمع.

وأوضحت "شينخوا"، أنه خلال المسابقة، تم اختيار 22 شخصا من بين أكثر من 450 رائد أعمال بدقة من قبل 56 عضوًا في لجنة التحكيم ليكونوا الفائزين بجوائز التشجيع غير النقدي في النسخة الأولى من "ريادة الأعمال في مصر (EEA)".

انطلاقة قوية لمبادرة ريادة الأعمال في مصر

من جانبه، قال عمرو منسي مؤسس مبادرة ريادة الأعمال في مصر (EEA)، للوكالة الصينية إن فكرة هذه المسابقة خطرت له منذ عام ونصف، حيث كان يأفكر في سبب عدم وجود شيء مثل جوائز الأوسكار لرواد الأعمال مشيرا إلى أنهم نجوم ، لكن ليس لديهم الفرصة للمشاركة بأفكارهم.

وأضاف منسي أن هذا الحدث سيساعد في تسليط الضوء على إنجازات رواد الأعمال وسيسمح لوسائل الإعلام بسرد قصصهم للجمهور، موضحا أن مبادرة ريادة الأعمال في مصر (EEA)، ستعقد سنويًا وأن النسخة الأولى من الحدث مجرد البداية ولديهم خطط مستقبلية لها، مشيراً إلى أن هؤلاء الطموحين هم قدوة للآخرين وبالتالي يستحقون التقدير.

وأكدت الوكالة الصينية أنه بالنسبة لعملية التقييم، ركزت لجان تحكيم المسابقة على تقييم المهارات مثل القيادة والمرونة والرؤية ومعرفة السوق والابتكار والاستراتيجية، وكانت هناك أيضًا لجنة تحكيم محددة لكل جائزة مكونة من خبراء الصناعة ذوي الصلة ورجال الأعمال ذوي الخبرة وقادة من الأوساط الأكاديمية.

وقال محمد أشرف، عضو لجنة تحكيم خدمات التكنولوجيا العامة، لوكالة أنباء (شينخوا)، إن المنافسة كانت شديدة، مؤكدًا أن المتنافسين جعلوا من الصعب جدًا على لجنة التحكيم اختيار الأفضل بينهم.

وشدد محمد أشرف على أن "اليوم هو مصدر إلهام لجميع رواد الأعمال في مصر للسعي وراء كل ما يريدون الحصول عليه".

وقال كريم رفلة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تحول حاويات الشحن إلى منازل مخصصة بالكامل، للوكالة الصينية "أنا فخور جدًا بأن أكون من بين المتأهلين للتصفيات النهائية، وهذا أمر مشجع للغاية ليس فقط بالنسبة لي ولكن أيضًا لجميع مبتدئين الأعمال في مصر".

وأوضح رفلة، خريج إدارة الأعمال العالمية وريادة الأعمال من جامعة في لندن، إن مثل هذه الأحداث تساعد رواد الأعمال المصريين على سرد قصصهم لمن لديهم رؤى وأفكار للأعمال.