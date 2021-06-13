الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هاني شاكر يبحث مشاكل الموسيقيين في ظل جائحة كورونا

اجتماع الموسقيين
اجتماع الموسقيين

يواصل الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الجهود المبذولة لإيجاد الحلول لمشكلة توقف الموسيقيين عن العمل في ظل جائحة كورونا.

وكثف نقيب الموسيقيين جهوده بعد طول مدة التوقف، خاصة أن بطالة الموسيقيين غير محتملة، والتقى، الأحد، بعبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية ومحمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة وأحمد الناظر أمين عام الغرفة.

حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة وضم الوفد المرافق للفنان هاني شاكر من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية المايسترو محمد أبواليزيد وكيل أول النقابة والمايسترو أحمد رمضان سكرتير عام النقابة ومنصور هندي عضو المجلس.

وتوافقت وجهات النظر في نقاط عدة بشأن الحلول السريعة لإنهاء حالة التوقف جزئياً للموسيقيين وذلك خلال الأيام المقبلة واتفقا على ضرورة التكاتف معا ومخاطبة دولة رئيس مجلس الوزراء واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورنا لإنهاء هذا التوقف كليا مع الالتزام بالتدابير الاحترازية.

مجلس الوزراء نقيب الموسيقيين نقابة المهن الموسيقية جالا رئيس مجلس الوزراء الموسيقى غرفة المنشآت السياحية

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