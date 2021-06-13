غدًا.. نظر جلسة محاكمة الفنان أحمد أدم في التهرب الضريبي

تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة ب التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد غانم، وحضور المستشار أحمد عبد العليم وكيل النائب العام، غدا الاثنين محاكمة الفنان أحمد أدم، فى اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب مستحقة للضرائب عن أعماله الفنية خلال الفترة الماضية .

وفقا لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدني 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.