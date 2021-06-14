رانيا يوسف تستعد لتصوير مشاهدها فى «المماليك» الشهر المقبل

تستعد الفنانة رانيا يوسف لتصوير اولى مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “المماليك” الوذي تعاقدت على المشاركة في بطولته خلال الايام الماضية.

وكشف مصدر من داخل فريق العمل لـ “الدستور” أن رانيا يوسف وكل فريق العمل يعكفون خلال الفترة الحالية لوضع اللمسات النهائية للعمل استعدادًا لبدء التصوير، ومن المفترض أن يبدأ خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن رانيا يوسف تواصل تصوير مشاهدها ضمن أحداث الحرامي الجزء الثاني، ولم يتبقى لها سوى أيام قليلة للانتهاء منه بالكامل.

تفاصيل مسلسل المماليك

وينتمي مسلسل "المماليك" إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوي القادم، وهو عمل اجتماعي تشويقي تدور فكرته حول أن كل شخص يملك سرا يجعله يصبح الأقوى والعكس، كما يبتعد بيومي فؤاد خلال العمل عن الكوميديا، ويقدم من خلال المسلسل شخصية سالم الصالحي، وهو رجل أعمال صاحب نفوذ، أيضا سوف تظهر رانيا يوسف في شخصية سيدة أعمال.

“الحرامي 2” المقرر عرضه على منصة شاهد VIP خلال الفترة المقبلة، وحقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا وذلك بعد أن حل بديلا للمخرج محمد سلامة مخرج الجزء الأول الذي اعتذر عن استكمال تصوير الجزء الثاني للشركة المنتجة.

وتعد فكرة مسلسل "الحرامي" جديدة ومختلفة، حيث يتم تقديم الموسم منه في 10 حلقات مدة كل حلقة 10 دقائق، ومن المقرر أن يشارك في الجزء الثاني نجوم جدد بجانب أغلب نجوم الجزء الأول ومنهم محمد جمعة.

أحداث مسلسل الحرامي الجزء الأول

الجزء الاول من مسلسل "الحرامي" تناول بشكل كوميدي قصة عائلة تعود بشكل غير متوقع للمنزل، يجد شاب غير محترف خطط لسرقة الأسرة نفسه في موقف عصيب، حيث يصبح عليه التخفي داخل المنزل دون ملاحظة العائلة لوجوده في سبيل الهرب، ذلك خلال فترة حظر التجوال بسبب فيروس كورونا،

مسلسل “الحرامي” من بطولة رانيا يوسف وبيومي فؤاد وأحمد داش وعبدالرحمن القليوبي وكارولين عزمي ورنا رئيس واحمد فتحي وتوني ماهر وصلاح عبدالله، كما شارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف ابرزهم ميرنا جميل".