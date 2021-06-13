الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة 5 متهمين في قضية «داعش الزاوية»

محاكمة
محاكمة

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدا الاثنين، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش الزاوية الحمراء» .

تعقد الجلسات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح، وسكرتارية حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض المجتمع للخطر، وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.

 

محاكمة متهمين داعش الزاوية جنايات القاهرة طره الدائرة الأولى ارهاب

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