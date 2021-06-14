فى جولة داخل معرض «ديارنا».. قسم للسلع المعمرة للقضاء على ديون الغارمات

شهد معرض "ديارنا" الذى تم افتتاحه تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إقبالًا شديدًا بسبب تنوع المعروضات الموجودة به.

وخلال جولة "الدستور" داخل المعرض التقينا بـ أيمن إحسان عبد العزيز، رئيس القطاع التجارى في شركة بيوت الأزياء الراقية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال، والذى بدوره أدلى بعدة تصيحات حول المعرض.

- ما هى مبادرة السلع المعمرة؟

- نحن نحاول المساحمة مع وزارة التضامن الاجتماعي في رفع المعاناة عن المواطن، لذلك قمنا بعمل عرض خاص داخل معرض ديارنا وهو شراء 4 سلع معمرة مثل البوتجاز أو الثلاجة أو الغسالة مع المروحة تكون تكلفتها حوالى 10 آلاف جنيه، ويكون سعرها قبل الخصم 14 ألف جنيه، وتلك أسعار خاصة للمعرض بمعنى أن تلك الخصومات غير موجودة في الفروع بعد انتهاء المعرض لأننا داخل المعرض نبيع بهامش ربح يكاد يكون 2% مقابل مصرروفات النقل ليس أكثر.

- هل ذلك بناءً على طلب من الوزيرة نيفين القباج؟

في الحقيقة السيدة نيفين القباج تعمل على تنظييم تلك المعارض بشكل مستمر، ولكنها كانت تنظمها في حدود المجموعات السلعية الخاصة بالموبيليات والمفروشات، ولكن تلك المرة قامت بعمل جزء خاص للسلع المعمرة كمساهمة من الدولة ومن وزارة قطاع الأعمال ومن الشركة عندنا، ليكون تجهيز العروس بالكامل من مكان واحد وبأسعار في متناول الجميع، ولأننا قمنا بعمل مبادرة ونتبنى فكرة التقسيط بأقل فائدة ممكنة تصل إلى 9% خلال العام وبدون مقدم وأطول فترة سداد تصل إلى 10 سنوات بالتعاون مع بنك مصر، فالشركات المنافسة والقطاع الخاص الفائدة عندهم تصل إلى 30%، بالإضافة إلى مساهمة وزارة قطاع الأعمال ومحاولة القضاء على فكرة الغارمات الموجودات في السجون المصرية.

- ما هي فكرة القضاء على الغارمات؟

الفكرة أن الكثير من السيدات الفاضلات يضطررن إلى شراء أجهزة لبناتهن من أسعار قطاع خاص عالية جدا بسبب جشع القطاع الذي يصل به الأمر إلى جعلهم يوقعون على إيصالات أمانة بقيمة الأقساط، باإاضافة الى مقدم عالٍ جدا حتى يضمن سداد قيمة السلع في أول 4 أشهر، وفي الآخر يجعلهن يوقعن على إيصال أمانة على بياض بإجمالى قيمة السلع، فلو كانت الظروف خارجة عن إرادة السيدة ولم تقدر على دفع قسط واحد يتم تقديم كل الإيصالات إلى النيابة، مع أن الأصل في الموضوع هو أنها تريد زواج بناتها، لذلك قمنا نحن بالنزول بأسعار تنافسية بدون أى زيادة عن طريق بنك مصر الذي ساهم ومول الفكرة بسعر فائدة 9% في العام، وقدمنا اقتراحًا لمعالى الوزيرة بأن نقوم بإدخال بنك ناصر الاجتماعي في المبادرة، لذلك الاقتراح قائم على أن بنك ناصر يسدد قيمة المشتريات بالسعر الكاش ثم يتم خصمها من المعاشات، مع تمتع العميل بالخصم والتقسيط على سنتين فيما فوق واجتمعنا مع الوزيرة التى اعجبت جدا بالفكرة وفي صدد تنفيذها قريبا وطلبت رئيس مجلس إدارة بنك ناصر ليحضر الاجتماع.

- بعد مرور أسبوع على المعرض هل كانت المشاركة ناجحة وفرق المعرض في مبيعات الشركة؟

هناك إقدام وطلب كبير جدا رغم تخوفنا من عدم البيع، ولكن حجم المبيعات فرق بشكل كبير جدا في خزينة الشركة بسبب عروض الأسعار الموجودة لدينا في المعرض، وتمت إعادة اسم الشركة إلى أذهان العملاء مرة أخرى.

- أغلى سعر يصل إلى كام؟

في بوتجاز يصل إلى 1400 جنيه والثلاجة من أول 6 آلاف جنيه والديب فريزر بـ5 آلاف جنيه والمروحة بـ500 جنيه والتلفزيون 30 بوصة بـ3 آلاف جنيه، وكلها ماركات في حدود 10 أو15 ألف جنيه يتم تجهيز الشقة حتى كل الأدوات المنزلية من أوانٍ وغيرها من مستلزمات العروس.

- هل المنتجات المصرية تنافس في المعرض؟

99 % من المنتجات المعروضة كلها منتجات مصرية، حتى وإن كانت الخامات مستوردة ولكنها يتم تصنيعها وتجميعها في المصانع المصرية وكلها بضمان من 5 لـ 7 سنوات.

- المبادرة مع الجمعيات الخيرية.

من ضمن الإفكار التى جارى تنفيذها مع جمعية نبض الحياة الخيرية بصدد أنها تقوم بتجهيز 50 عروس بكل الأجهزة الكهربائية وساهمنا معها بأسعار تنافسية جدا وقدمنا لها 3 عروض لتختار العروض المناسبة وسيتم تسليم أول 50 أسرة في محافظة الغربية في وجود المحافظ بنفسه.