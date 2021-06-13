«الزراعة»: نملك أفضل وأعلى عائلات الخيول في العالم

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة تحوي أكثر من 500 حصان وفرس منها 50 من الخيول التي تمثل أهم سلالات الخيول الخيول العربية وهي المسئولة والمشرف على مزارع خيول القطاع الخاص في مصر والتي تتجاوز 1200 مزرعة وتمنح شهادات الميلاد للحصان العربي الأصيل، وتحافظ على السلالات العربية الأصيلة.

وقال "إبراهيم" في تصريحات لـ"الدستور"، إن المحطة تمتلك أفضل وأعلى عائلات الخيول في العالم، ومنها أنواع الخيول الاندر والأعلى والأجمل على مستوى العالم، وأن العائلات التي تمتلكها المحطة ترجع إلى الأصول العربية، وهي 5 عائلات ترجع أصولهم إلى القبائل العربية، مشيرًا إلى أن المحطة تقيم مهرجانات سنويًا بشهر سبتمبر وتوقف لظروف جائحة كورونا المستجد، وهو يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم.

وأضاف إبراهيم أنه منذ تولي السيد القصير وزير الزراعة قام بزيارة محطة الزهراء للخيول العربية 4 مرات، وقام بتأسيس اول مجلس أمناء للمحطة في تاريخها يضم الجهات المعنية في الدولة بالخيل وأصحاب الخبرة وأستاذة الجامعات المصرية، وقام بوضع عدة برامج لتطوير والاهتمام بالمحطة في مجال التربية والتغذية والرعاية والتلقيح الصناعي لإنتاج أفضل السلالات.

وأوضح إبراهيم أن محطة الزهراء أصل الخيول العربية في العالم، وأن أي خيل في العالم سيرجع نسبه إلى الخيول المصرية العربية الأصيلة، وان اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يعيد إليها أمجادها وتاريخها العريق خاصة بعد انتقال المحطة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف مستشار وزير الزراعة أنه تم إنشاء تجهيزات على أعلى مستوى والوصول بتجهيزاتها لأعلى مستوى في العالم، وكل التجهيزات المتعلقة بتربية وصناعة الخيول في العاصمة الإدارية وستصل مساحة المحطة في العاصمة الإدارية الجديدة إلى 1171 فدانًا بعد أن كانت 50 فدانًا، ولا تكون محطة الزهراء للخيول العربية نواة لمحطة مصر أو مدينة مرابط مصر للخيول العربية الأصيلة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اطلع على الموقف التنفيذي لتطوير محطة "الزهراء" العريقة للخيول العربية المصرية الأصيلة، باعتبارها واحدة من أشهر مزارع الخيول الأصيلة في العالم التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة، وحيث ستمثل النواة الرئيسية لمدينة "مرابط" للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة التي ستصبح صرحًا عالميًا مكتمل الجوانب يغطي كل مكونات تربية ورياضات الخيول.

ووجَّه الرئيس في هذا الإطار بتعزيز جهود تطوير محطة "الزهراء" بهدف استعادة الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، وذلك بالشراكة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية في هذا المجال.