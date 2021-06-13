وزيرة التجارة تستقبل نظيرها السعودى بمطار القاهرة

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي بمطار القاهرة مساء اليوم- الأحد- والذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى ليترأس الجانب السعودي في اجتماعات الدورة الـ17 للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة إلى جانب مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك.

وشارك في مراسم الاستقبال السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير السعودية لدى مصر، والسفير عبد الرحمن بن سعيد الجمعة مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية وبندر العامري رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المشترك وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي والمستشار تجاري أسامة باشا، رئيس المكتب التجاري المصري بجدة.

ومن المقرر أن يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بوزير التجارة والاستثمار السعودي لاستعراض مستجدات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كما سيجري الوزير السعودي عدداً من اللقاءات مع بعض مسؤولي الحكومة المصرية.

تأتي هذه الزيارة في إطار الزخم الكبير الذي يشهده التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة وبصفة خاصة التعاون التجاري لا سيما وأن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين تخطى الـ5.5 مليار دولار عام 2020.

كانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أعلنت في وقت سابق، أن الصادرات المصرية إلي السوق السعودية حققت نمواً كبيراً خلال عام 2020 بقيمة بلغت 2.6 مليار دولار مقارنة بـ 2.3 مليار دولار عام 2019 وبنسبة ارتفاع قدرها 13%، مشيرةً إلى ان ارتفاع تنافسية المنتجات المصرية بالسوق السعودية وبصفة خاصة السلع الزراعية والمنتجات الغذائية قد ساهم في تحقيق هذه الزيادة رغم انخفاض اجمالي الواردات السعودية من دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 9% مقارنة بعام 2019 جراء تداعيات جائحة كورونا.